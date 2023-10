São Paulo: Prefeitura de Atibaia abre concurso público com 53 vagas em 23 cargos; veja

A Prefeitura de Atibaia, São Paulo (SP), abriu as inscrições para o concurso público N° 06/2023, com 53 vagas de empregos distribuídas em 23 cargos. Os candidatos podem se inscrever até o dia 30 de novembro, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

O salário ofertado varia conforme a área de atuação do candidato, indo de R$ 1.852,23 a R$ 9.047,70. Entre os cargos estão Agente de Serviços de Gestão; Cirurgião Dentista; Fonoaudiólogo; Nutricionista e vagas em diferentes especialidades da medicina. Confira a lista completa:

Agente de Serviços de Gestão (6);

Assistente em Serviços de Gestão (11);

Assistente em Serviços de Saúde - combate a vetores (1);

Assistente em serviços educacionais (10);

Cirurgião Dentista (1);

Controlador Interno (5);

Enfermeiro (1);

Farmacêutico/Bioquímico (1);

Fiscal Municipal (1);

Fonoaudiólogo (2);

Médico Dermatologista (1);

Médico Oftalmologista (1);

Médico Ginecologista (1);

Médico Ortopedista(1);

Médico Otorrinolaringologista (1);

Médico Pediatra (1);

Médico Pneumologista (1);

Médico Socorrista (1);

Nutricionista (1);

Profissional da Fisioterapia/Terapia Ocupacional (1);

Profissional da Fisioterapia/Terapeuta Ocupacional (1);

Psicólogo (2);

Técnico em Serviços de Saúde - laboratório (1).

Inscrição

Além do salário, a taxa de inscrição no concurso também é diferente para cada cargo, com valores que vão de R$ 56 a R$ 105.

Prova

A aplicação das provas objetivas acontecerá nos dias 14 e 21 de janeiro do próximo ano.

