São Paulo: Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos lança concurso público; veja o salário

A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP) abriu as inscrições para o novo concurso público, com seis vagas para contratação imediata e o restante para formação de cadastro reserva. A taxa para participar do processo custa entre R$ 51 e R$ 63 e podem ser realizada até 9 de novembro. As provas estão previstas para o dia 10 de dezembro. Confira os cargos, remuneração e como se inscrever.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Grupo IETAAM oferece preparação para concurso da Polícia Militar do Pará]]

Quais os cargos para o concurso da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelo?

O Legislativo concede oportunidades para:

- função de motorista (3);

- assistente técnico legislativo (1).;

- auxiliar legislativo (2).

A carga horária para todos os cargos é a mesma, de 40 horas semanais.

Qual a remuneração?

Os candidatos admitidos receberão de R$ 3.579,87 a R$ 4.455,68, além dos seguintes benefícios: vale-alimentação no valor fixo e mensal de R$ 1 mil e vale-refeição de R$ 45 por dia trabalhado.

Veja como se inscrever

Para realizar a inscrição no processo, os interessados ao cargo de motorista devem ter ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “C” ou superior. Para a vaga de assistente técnico legislativo e auxiliar legislativo, a instituição pede ensino médio completo.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)