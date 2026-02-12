Inscrições para concurso da Sefa terminam nesta sexta-feira (13)

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pela organização do certame, até as 17h do último dia. A banca coordena todas as etapas do concurso, desde o planejamento até a homologação final dos resultados.

O processo seletivo contempla cargos da carreira fazendária e da área meio. São 50 vagas imediatas para auditor fiscal de receitas estaduais, função que inclui atividades como auditoria de documentos fiscais e contábeis, constituição de créditos tributários e participação em estudos voltados ao aprimoramento da política tributária.

Para o cargo de fiscal de receitas estaduais, estão previstas 100 vagas. Entre as atribuições estão a fiscalização de mercadorias em trânsito, a lavratura de documentos fiscais, a supervisão de equipes e a orientação de contribuintes.

O maior número de oportunidades é para o cargo de analista, com 136 vagas imediatas destinadas a profissionais de nível superior que atuam em funções técnicas e administrativas de apoio estratégico. As especialidades abrangem áreas como Tecnologia da Informação e Comunicação, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Serviço Social, Contabilidade, Administração e Ciências Econômicas, entre outras.

As provas para auditor fiscal e fiscal de receitas estaduais estão previstas para os dias 22 e 29 de março de 2026. Para o cargo de analista, a aplicação está marcada para 29 de março. Os exames serão realizados nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia