Inscrições do concurso da Prefeitura de Dom Eliseu, com salários de até R$ 6 mil, encerram hoje

Encerram nesta segunda-feira (5) as inscrições ao concurso público da Prefeitura de Dom Eliseu, no nordeste do Pará, que oferta de vagas para todos os níveis de escolaridade.

Para concorrer a uma delas, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos e a escolaridade exigida conforme o cargo pleiteado, que vai do ensino fundamental incompleto até a graduação em diferentes áreas. O certame oferece salários que variam de R$ 1.212 a R$ 6 mil, com carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições são feitas pelo site da LJ Planejamentos e para confirmação, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa de participação, que pode custar de R$ 65 a R$ 90, dependendo do cargo escolhido.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, com aplicação prevista para o dia 16 de julho de 2023. Também haverá prova de títulos e teste físico para alguns cargos especificados no edital do certame.

Os vagas ofertadas são para as funções de Auxiliar de serviços gerais (47); Auxiliar administrativo (26); Cozinheiro (11); Gari (32); Motorista (5); Operador de máquinas leves (2); Ajudante geral (10); Eletricista (1); Mecânico (1); Pedreiro (2); Vigia (8); Agente de fiscalização (3); Agente municipal de trânsito (11); Cadastro imobiliário (2); Fiscal de obras e postura (2); Assistente administrativo (16); Técnico de laboratório (2); Técnico em Radiologia (1); Técnico em enfermagem (21); Técnico de saúde bucal (6); Auxiliar de sala de aula em educação especial inclusiva e educação infantil (21); Secretário de escola (9); Agente ambiental (2); Técnico agrícola (2); Técnico agropecuária (2); Professor para atuar na educação infantil - zona rural (11); Professor de educação infantil e do ensino fundamental para aturar de 1º ao 5º ano (anos iniciais) e nível I - zona rural (11); Advogado (1); Arquiteto (1); Assistente social (3); Biomédico (1); Enfermeiro de atenção básica (7); Enfermeiro de assistência hospitalar (6); Engenheiro agrônomo (1); Engenheiro ambiental (1); Engenheiro civil (3); Engenheiro florestal (1); Fiscal ambiental (1); Psicólogo (2); Nutricionista (1); Fonoaudiólogo (1); Fisioterapeuta (1); Médico clínico geral (1); Médico do trabalho (1); Farmacêutico (1); Médico veterinário (1); Educador físico (1); Cirurgião dentista (2); Terapeuta ocupacional (1).

(*Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)