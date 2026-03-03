Capa Jornal Amazônia
IFPA Tucuruí abre seleção para professor substituto com salário de até R$ 6,4 mil

Inscrições são gratuitas e seguem até dia 22 de março

Thaline Silva*
fonte

Lista preliminar de inscritos será publicada em 23 de março (Ascom IFPA)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), por meio do Campus Tucuruí, publicou o Edital nº 2/2026 com Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores substitutos. São ofertadas três vagas, distribuídas entre as áreas de Engenharia Civil, Engenharia Sanitária e Ambiental e Sociologia.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail selecao.tucurui@ifpa.edu.br, das 8h do dia 5 de março até as 23h59 do dia 22 de março. A lista preliminar de inscritos será publicada em 23 de março, no site https://ifpa.edu.br/.

Vagas e requisitos

As oportunidades são para jornada de 40 horas semanais, com contrato de até 12 meses, prorrogável por igual período, conforme necessidade institucional. Os profissionais contratados atuarão no Campus Tucuruí, nos turnos diurno e/ou noturno, podendo participar de atividades letivas em fins de semana e feriados, respeitando a carga horária e o calendário acadêmico.

Para Engenharia Civil, é exigido bacharelado na área. Em Engenharia Sanitária e Ambiental, podem concorrer candidatos com bacharelado em Engenharia Sanitária, Engenharia Sanitária e Ambiental ou Tecnologia em Saneamento Ambiental. Já para Sociologia, é necessária licenciatura na área.

Remuneração

O vencimento básico para as áreas de Engenharia Civil e Sociologia é de R$ 6.433,02. Para Engenharia Sanitária e Ambiental, o valor é de R$ 4.564,56.

Além do salário, os contratados podem receber auxílio-transporte, auxílio-alimentação de R$ 1.175 para jornada de 40 horas semanais e assistência pré-escolar de R$ 484,90 por dependente de até cinco anos, 11 meses e 29 dias.

Etapas do processo

O processo seletivo será composto por duas fases. A primeira é a prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa consiste na prova de títulos, de caráter classificatório.

No momento da inscrição, o candidato deve enviar, em arquivo único no formato PDF, currículo conforme modelo do edital, documento que comprove a formação mínima exigida, titulações e experiências docentes passíveis de pontuação, certificados de cursos extracurriculares considerados para pontuação e documento oficial de identificação com foto.

Cada candidato poderá concorrer a apenas uma vaga. Em caso de múltiplas inscrições, será validada a última enviada dentro do prazo. A homologação das inscrições está condicionada ao envio completo da documentação exigida.

O edital prevê ainda a possibilidade de preenchimento das vagas por candidatos autodeclarados negros, indígenas e quilombolas, de acordo com as regras estabelecidas no documento.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

