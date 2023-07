ICMBio abre seleção para nível fundamental em Soure, no Marajó; inscrições encerram nesta sexta (21)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está com inscrições abertas em processo seletivo no município de Soure, no Marajó, para profissionais com nível fundamental completo e incompleto para o cargo de agentes temporários ambientais que irão atuar nas Unidades de Conservação, nos Núcleos de Gestão Integrada, nas Coordenações Regionais e nas Gerências Regionais.

As inscrições podem ser realizadas até às 17h desta sexta-feira (21), de forma presencial, no endereço Terceira Rua, s/n, CEP: 68870000, bairro: São Pedro, Soure, PA, ou pelo endereço eletrônico: resexmar.soure@icmbio.gov.br.

A inscrição do participante será realizada mediante a entrega da ficha de inscrição, devidamente assinada e acompanhada da documentação listada no edital do certame. No caso de inscrição eletrônica, o e-mail poderá substituir a assinatura da inscrição.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

As vagas ofertas para candidatos com ensino fundamental incompleto são para os cargos de Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial - Nível I (08 vagas), Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial - Nível II (03 vagas), Agente de apoio à gestão do uso público - Nível I (03 vagas) e Agente de apoio à gestão do uso público - Nível II (01 vaga). Já para quem tem ensino fundamental completo, a oportunidade ofertada é para o cargo de Agente de apoio à gestão da Unidade de Conservação - Nível III (02 vagas).

A seleção será realizada em duas etapas: Análise documental (de caratér eliminatória) e Análise Curricular (de caratér classificação). De acordo com o edital do certame, será impedido de participar do processo de seleção, o candidato que tenha sido desligado por justa causa de contratos anteriores no âmbito do ICMBio.

A divulgação do resultado final do PSS está previsto para o 24 de agosto de 2023. O contrato terá duração de dois anos e o início das atividades dos candidatos selecionados será a partir do dia 01 de setembro de 2023.

Remunerações

A remuneração para os servidores temporário será efetuada da seguinte forma:

- Para a vaga de Agente Temporário Ambiental – Nível I: 1 Salário Mínimo, acrescido dos auxílios legais;

- Para a vaga de Agente Temporário Ambiental – Nível II: 1,5 Salário Mínimo, acrescido dos auxílios legais;

- Para a vaga de Agente Temporário Ambiental - Nível III: 2,5 Salário Mínimo, acrescido dos auxílios legais.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).