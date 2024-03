Hospital de Clínicas Gaspar Vianna abre vagas para novas contratações; veja como se inscrever

A Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) divulgou a abertura de um processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação temporária de 176 profissionais para várias áreas de atuação, em Belém. As inscrições estarão abertas nos dias 21 e 22 de março deste ano, de forma gratuita.

Os interessados precisam acessar o site do Sipros, preencher o cadastro e fazer o envio da documentação solicitada no edital. A seleção será composta por três fases: inscrição, análise documental e entrevista presencial. CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL.

As oportunidades contemplam 12 cargos, com vagas para administrador, arquiteto, assistente social, profissional de educação física, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais.

VEJA MAIS

A remuneração oferecida para os contratados varia de R$ 1.320 a R$ 2.053,54, podendo ser acrescido de outras vantagens legais, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

A FHCGV fará a divulgação das fases de chamada do PSS e os resultados de todas as fases nos sites da Sipros e da própria instituição, inclusive a convocação para a fase de entrevista, com a publicação dos extratos dos editais no Diário Oficial do Estado do Pará.