Hospital de Clínicas Gaspar Vianna abre 377 vagas em processo seletivo simplificado

Inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

A instituição reforça que é de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais e cumprir os prazos estabelecidos (Reprodução/Marcelo Seabra / Ag.Pará)

A Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) anunciou a abertura do 22º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. O edital foi publicado nesta quarta-feira (22) e prevê 377 vagas distribuídas entre 17 cargos, com remunerações que variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo incluir outras vantagens legais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet (www.sipros.pa.gov.br), a partir das 0h do dia 23 até as 23h59 do dia 24 de outubro de 2025. O edital completo e outras informações estão disponíveis no site (www.gasparvianna.pa.gov.br).

Entre os cargos ofertados estão administrador, arquiteto, assistente social, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, copeiro, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, motorista, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, técnico em educação física e terapeuta ocupacional.

Seleção e requisitos

De acordo com o edital, o processo seletivo será executado pela FHCGV por meio de uma comissão designada pela Portaria nº 559/2025. A seleção contará com três etapas: inscrição (habilitatória), análise documental e curricular (eliminatória e classificatória) e entrevista individual (eliminatória e classificatória).

Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos de idade, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir conduta ética e capacidade física compatível com o cargo pretendido, além de atender à escolaridade exigida e, quando necessário, apresentar registro no respectivo conselho de classe.

O edital também garante a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme previsto em legislação federal, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com o tipo de deficiência declarada. Caso as vagas reservadas não sejam preenchidas, serão revertidas para ampla concorrência, respeitando a ordem de classificação.

Divulgação e acompanhamento

A FHCGV divulgará os resultados de todas as fases e chamadas no Diário Oficial do Estado e nos sites www.sipros.pa.gov.br e www.gasparvianna.pa.gov.br. O cronograma completo e as instruções de inscrição constam no Anexo 5 do edital.

A instituição reforça que não haverá cobrança de taxa de inscrição e que é de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais e cumprir os prazos estabelecidos.

O PSS tem como objetivo, segundo a instituição, de atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público no hospital, conforme previsto na legislação estadual, sem garantia de vínculo permanente com a administração pública.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

Palavras-chave

pss

hospital de clínicas gaspar vianna
Concurso
.
