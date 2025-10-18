Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Detran-Pa abre PSS com 110 vagas em diversas cidades do Estado; veja onde

Inscrições gratuitas ocorrem entre 20 e 21 de outubro pelo site do sipros

O Liberal

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) divulgou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2025 para contratação temporária de 110 assistentes de trânsito. As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo e estão distribuídas entre a Região Metropolitana de Belém e municípios do interior do estado.

Os aprovados terão jornada de trabalho de 6 horas diárias (30 semanais) e receberão remuneração de R$ 3.360,91. O contrato tem duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Ao todo, são 110 vagas, das quais 16 são para a Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua e Marituba) e 94 para outros 45 municípios

Onde se inscrever e qual o prazo de inscrição?

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, entre 00h01 do dia 20 e 23h59 do dia 21 de outubro de 2025.

Para se inscrever, o candidato deve preencher os dados solicitados, anexar os documentos exigidos e conferir todas as informações. Não será possível complementar a documentação após o envio.

Etapas da seleção e critérios

O PSS será composto por três fases:

  • Inscrição online – de caráter habilitatório
  • Análise documental e curricular – classificatória e eliminatória, com nota mínima de 8,5.
  • Entrevista pessoal – classificatória e eliminatória, com nota mínima de 6,0

A pontuação levará em conta escolaridade, experiência profissional e capacitação. Em caso de empate, terão preferência candidatos idosos, com maior pontuação ou mais experiência.

Requisitos e documentação obrigatória

Para participar, o candidato precisa:

  • Ter ensino médio completo;
  • Possuir idade mínima de 18 anos;
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
  • Não ter vínculo atual com a administração pública (exceto casos legais);
  • Não ter sido contratado e desligado de cargo temporário estadual nos últimos seis meses.

A lista de documentos exigidos inclui identidade, CPF, comprovante de escolaridade, certidão de antecedentes criminais, comprovante de residência, currículo e declarações específicas (como disponibilidade para viagem a serviço).

O resultado final será divulgado no site oficial no dia 11 de dezembro de 2025. O processo seletivo terá validade de três meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

detran-pa

pss

pss detran
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS

Arcon abre seleção com vagas para níveis médio e superior em Belém com salários de até R$ 6 mil

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet

10.10.25 10h07

Processo seletivo

Fasepa abre mais de 570 vagas temporárias em três processos seletivos no Pará

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 6 e 8 de outubro de 2025

06.10.25 11h08

Processo seletivo

Fundação PARÁPAZ lança Processo Seletivo Simplificado para níveis médio e superior

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet

02.09.25 13h18

PSS SESPA

SESPA abre inscrições para processo seletivo com vagas de médico no interior do Pará

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

17.10.25 12h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda