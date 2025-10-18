Detran-Pa abre PSS com 110 vagas em diversas cidades do Estado; veja onde
Inscrições gratuitas ocorrem entre 20 e 21 de outubro pelo site do sipros
O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) divulgou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2025 para contratação temporária de 110 assistentes de trânsito. As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo e estão distribuídas entre a Região Metropolitana de Belém e municípios do interior do estado.
Os aprovados terão jornada de trabalho de 6 horas diárias (30 semanais) e receberão remuneração de R$ 3.360,91. O contrato tem duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Ao todo, são 110 vagas, das quais 16 são para a Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua e Marituba) e 94 para outros 45 municípios.
Onde se inscrever e qual o prazo de inscrição?
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, entre 00h01 do dia 20 e 23h59 do dia 21 de outubro de 2025.
Para se inscrever, o candidato deve preencher os dados solicitados, anexar os documentos exigidos e conferir todas as informações. Não será possível complementar a documentação após o envio.
Etapas da seleção e critérios
O PSS será composto por três fases:
- Inscrição online – de caráter habilitatório
- Análise documental e curricular – classificatória e eliminatória, com nota mínima de 8,5.
- Entrevista pessoal – classificatória e eliminatória, com nota mínima de 6,0
A pontuação levará em conta escolaridade, experiência profissional e capacitação. Em caso de empate, terão preferência candidatos idosos, com maior pontuação ou mais experiência.
Requisitos e documentação obrigatória
Para participar, o candidato precisa:
- Ter ensino médio completo;
- Possuir idade mínima de 18 anos;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
- Não ter vínculo atual com a administração pública (exceto casos legais);
- Não ter sido contratado e desligado de cargo temporário estadual nos últimos seis meses.
A lista de documentos exigidos inclui identidade, CPF, comprovante de escolaridade, certidão de antecedentes criminais, comprovante de residência, currículo e declarações específicas (como disponibilidade para viagem a serviço).
O resultado final será divulgado no site oficial no dia 11 de dezembro de 2025. O processo seletivo terá validade de três meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública.
