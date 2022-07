Governo do Amapá abre concurso para auditor e fiscal da Receita Estadual com salário de R$ 22 mil

A Secretaria de Estado da Administração do Estado do Amapá (Sead - AM) está com inscrições abertas para o concurso público destinado a formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor da Receita Estadual e Fiscal da Receita Estadual do Estado do Amapá.

Estão sendo ofertadas 100 vagas para Auditor da Receita Estadual e 150 vagas para Fiscal da Receita Estadual com salário inicial de R$ 22.019,25 para ambos os cargos. Para concorrer a uma das vagas ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível superior.

VEJA MAIS

Os interessados em participar do concurso, podem se inscrever através do site da Fundação Carlos Chagas até as 14h do dia 8 de agosto de 2022. O pagamento da taxa no valor de R$ 170,00 deve ser efetuado até o dia 8 de agosto de 2022.

Os candidatos serão avaliados através da aplicação de prova objetiva de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, entre as datas previstas de 18 e 25 de setembro de 2022, conforme o respectivo cargo escolhido. Também serão realizadas as etapas de exame documental, exame de saúde e programa de formação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).