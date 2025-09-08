Fundação Carlos Gomes: inscrições para PSS encerram nesta terça-feira (09)

A Fundação Carlos Gomes (FCG) encerra nesta terça-feira (9) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2025, que disponibiliza 16 vagas temporárias em Belém. As oportunidades contemplam níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.320 a R$ 2.798,32, acrescidos de vantagens.

Quais são as vagas abertas no PSS da Fundação Carlos Gomes (FCG)?

As oportunidades ofertadas pela Fundação Carlos Gomes são para os cargos de:

Auxiliar operacional

Assistente administrativo

Técnico em administração e finanças

Professor

Prazo de inscrição

Os interessados devem se inscrever exclusivamente até as 23h59 desta terça-feira (9), pelo site http://www.sipros.pa.gov.br. O edital completo, com requisitos e etapas da seleção, também pode ser consultado no portal da Fundação Carlos Gomes www.fcg.pa.gov.br.

Forma de contratação

As admissões terão caráter temporário, amparadas por legislações estaduais que autorizam esse tipo de provimento em situações de excepcional interesse público.