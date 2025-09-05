Fundação Parápaz lança processo seletivo com vagas para Belém e Marabá
Edital prevê oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 2.053,54
A Fundação Parápaz anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratação temporária. O extrato do edital n.º 003/2025 foi publicado nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial do Estado.
De acordo com o documento, serão ofertadas 16 vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Belém e Marabá, com objetivo de atender às demandas regionais da instituição.
Distribuição das vagas
O edital prevê o preenchimento dos seguintes cargos:
Nível superior: 9 vagas
Nível médio: 5 vagas
Nível fundamental: 2 vagas
A remuneração varia de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, além de gratificações e benefícios adicionais.
Como se inscrever
As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Estado do Pará (SIPROS PA), na aba referente ao certame da Parápaz.
O prazo ficará aberto entre os dias 9 e 10 de setembro de 2025, com início às 0h do primeiro dia e término às 23h59 do último.
O edital completo, com todas as informações sobre etapas e critérios de seleção, será divulgado em breve pela Fundação Parápaz.
