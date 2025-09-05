Capa Jornal Amazônia
Fundação Parápaz lança processo seletivo com vagas para Belém e Marabá

Edital prevê oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 2.053,54

Ministério Público do Trabalho e Seaster incentivam inserção da população LGBTQIA+ no mercado (Foto: Agência Brasil)

A Fundação Parápaz anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratação temporária. O extrato do edital n.º 003/2025 foi publicado nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o documento, serão ofertadas 16 vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Belém e Marabá, com objetivo de atender às demandas regionais da instituição.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Distribuição das vagas

O edital prevê o preenchimento dos seguintes cargos:

  • Nível superior: 9 vagas

  • Nível médio: 5 vagas

  • Nível fundamental: 2 vagas

A remuneração varia de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, além de gratificações e benefícios adicionais.

Como se inscrever

As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Estado do Pará (SIPROS PA), na aba referente ao certame da Parápaz.

O prazo ficará aberto entre os dias 9 e 10 de setembro de 2025, com início às 0h do primeiro dia e término às 23h59 do último.

O edital completo, com todas as informações sobre etapas e critérios de seleção, será divulgado em breve pela Fundação Parápaz.

.
