O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Vice-governadora confirma 479 vagas em novo concurso da Semas

Oportunidades contemplam diferentes níveis de ensino e regiões do estado

O Liberal

A vice-governadora do estado, Hana Ghassan, e o secretário de meio ambiente e sustentabilidade do Pará, Raul Protázio, anunciaram nesta quinta-feira (5), um novo concurso para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Em um vídeo publicado através das suas redes sociais, os porta-vozes confirmam a abertura de 479 vagas no novo certame, que serão distribuídas entre Belém e o interior do estado. A divulgação também assegura que as oportunidades contemplarão os níveis de ensino médio e superior.

O representante da pasta comemora a novidade como uma boa oportunidade. A nova seleção se soma as vagas abertas no Processo Seletivo Simplificado (PSS), já abertas para temporários na secretaria. “É a tua chance de fazer da equipe que cuida do nosso Pará e construir um futuro mais sustentável para todos”, afirma.

Na publicação, a vice-governadora escreveu que essa é “uma oportunidade para quem sonha em contribuir com a proteção do meio ambiente e com o futuro sustentável do nosso estado”. Ela também declarou que “o edital e a banca serão definidos e divulgados em breve, vamos juntos transformar o nosso estado”.

