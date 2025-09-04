Capa Jornal Amazônia
Semas abre processo seletivo com vagas em Belém e municípios do interior do Pará

As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online

Thaline Silva*
fonte

O período de inscrições será de 8 a 11 de setembro (Reprodução/Semas)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) do Pará anunciou nesta quarta-feira (3) a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 2/2025. O edital, publicado no Diário Oficial, prevê a contratação temporária de profissionais para diferentes áreas, com lotação em Belém e nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (Nure), nos municípios de Altamira, Itaituba, Paragominas, Redenção e Santarém.

As vagas são para os cargos de assistente ambiental – área administrativa, com vencimento base de R$ 1.320,00 mais benefícios, e para diversas funções de analista, entre elas: Analista Ambiental (Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Geologia), Analista de Gestão Pública (Administração e Psicologia), Analista de Informática (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou outras graduações da área de Tecnologia da Informação) e Analista de Infraestrutura (Engenharia Civil). Para essas funções, a remuneração prevista é de R$ 2.414,50, também acrescida de benefícios.

De acordo com o edital, as inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, no período de 8 a 11 de setembro de 2025. O processo seletivo terá como base legislações estaduais que regulamentam contratações temporárias no serviço público.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

 

