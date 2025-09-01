Inscrições para Programa de Estágio com 120 vagas no Pará encerram nesta quinta-feira

O programa de estágio 2025 da mineradora Vale, com mais de 120 vagas no Pará, encerra o prazo de inscrição nesta quinta-feira (4). As oportunidades estão distribuídas em diferentes municípios paraenses: Belém, Canaã dos Carajás, Marabá, Parauapebas e Ourilândia do Norte. O público alvo dessa seleção são os estudantes do ensino superior, que irão se formar entre dezembro de 2026 e dezembro de 2028.

As vagas são para as áreas de Engenharias, Administração, Contabilidade, Comunicação, Direito e Tecnologia da Informação. Há oportunidades nos formatos presencial e híbrido, com carga horária de 6 horas diárias. A remuneração oferecida é de R$ 1.500, além de outros benefícios voltados às necessidades de saúde, segurança e transporte.

Os selecionados participarão de projetos reais no dia a dia da empresa, com o intuito de aprender as práticas e dominá-las. A experiência inclui mentorias de carreira e conteúdos voltados para o futuro do trabalho. As inscrições devem ser feitas no site da empresa e são acompanhadas de outras etapas no processo de seleção: teste online, dinâmicas de grupo e painel com gestores.

“As nossas operações têm um papel essencial para a sociedade, presentes em tudo, dos equipamentos médicos à mobilidade urbana. Queremos atrair pessoas que compartilhem do desejo de construir um legado positivo - econômico, social e ambiental. Oferecemos um ambiente de aprendizado intenso, com oportunidades reais de crescimento”, afirma Ricardo Pina, gerente de Atração e Aquisição de Talentos da Vale.

No processo de seleção serão priorizados critérios de diversidade, seguindo o mesmo comportamento adotado na edição anterior, quando mais da metade dos selecionados eram mulheres (57%), seguidas de pessoas negras (56%). Também houve contratação de pessoas com deficiência, indígenas e da comunidade LGBTI+.

A engenheira mecânica Mayana Santana, 32, passou pelo programa e outros cargos dentro da mineradora, e dá dicas de preparação para os interessados pela oportunidade.

“Trabalhar na mineração é uma oportunidade única de aprendizado e crescimento. Para a entrevista, estude sobre a empresa, conheça o que é valor para a empresa e seu negócio. Mostre quem você é além do currículo, seja genuíno e foque em experiências com propósito. Prepare-se para perguntas comportamentais e lembre-se: entrevista não é um interrogatório, é uma troca. Respire fundo, confie na sua história e vá com tudo!”, aconselha.

Benefícios do programa

Bolsa-auxílio de R$ 1.500,00

Vale-transporte (quando aplicável)

Vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável)

Assistência médica

Gympass

Programa de assistência ao empregado

Seguro de vida

Cesta de Natal

Recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses

Processo seletivo

Inscrições Testes online Dinâmicas de grupo Painel com gestores

Serviço

Período de inscrições: até o dia 4/9

Vagas: 120 vagas

Local: Belém, Canaã dos Carajás, Marabá, Parauapebas e Ourilândia do Norte

Inscrições: www.vale.com/estagio

Previsão de início: novembro de 2025

Duração: 1 ano (com possibilidade de renovação por mais 12 meses)