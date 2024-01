Fapec contrata engenheiros cartográficos ou de agrimensura no Pará com salário de R$ 9 mil

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) abriu um processo seletivo para contratação de engenheiros cartográficos ou de agrimensura. São três vagas de trabalho temporário, com contratação com carteira assinada e salário bruto de R$ 9 mil. As inscrições podem ser feitas até às 12 horas da próxima sexta-feira (26), no Processo Seletivo nº 13/2024, pelo site fapec.org/processo-seletivo.

Segundo a Fapec, os profissionais contratados irão atuar como fiscais de georreferenciamento de imóveis rurais em um dos projetos com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no estado do Pará.

Requisitos

Para concorrer a uma das três vagas ofertadas no Pará, o interessado deve atender aos seguintes requisitos:

ter ensino superior completo na área,

possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A/B;

ter disponibilidade para viagens;

ter registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

ter qualificação para georreferenciamento de Imóveis Rurais, conforme estabelecido na portaria INCRA/nº 486 de 02 de setembro de 2013, Normas e Manuais vigentes.

A seleção será realizada por meio de análise curricular e técnica pela comissão avaliadora instituída para este fim. A classificação será realizada a partir da pontuação atribuída pela comissão.

O horário de expediente é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Todas as fases do processo de seleção são publicadas no mesmo portal para inscrição.