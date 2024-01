Caixa Econômica vai abrir concurso público para 4 mil vagas

A Caixa Econômica Federal fará em 2024 um concurso público com 4 mil vagas. Metade delas destinada às áreas de tecnologia do banco, buscando impulsionar a digitalização e a modernização de suas operações. O edital deve ser publicado nos próximos 30 dias.

Em dezembro, Carlos Vieira, presidente do banco, divulgou aos funcionários as diretrizes do plano estratégico do banco propondo a melhorias no atendimento online e na contratação de produtos como o crédito imobiliário através dos canais digitais, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em paralelo à abertura do concurso, o banco público abrirá um novo Programa de Demissão Voluntária, focado nos funcionários com mais tempo de casa. Até 3,2 mil adesões serão aceitas. As inscrições também devem ser abertas no próximo mês.

As outras 2 mil vagas serão para os chamados “economiários”, que são aqueles funcionários que trabalham nas operações bancárias, como na rede de atendimento, por exemplo. A abertura de um novo concurso vinha sendo demandada internamente, diante da redução do contingente da Caixa nos últimos anos.

Tanto a abertura do concurso quanto o PDV foram aprovados pelo conselho de administração da Caixa na quinta-feira (11).