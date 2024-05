Contraf-CUT pede adiamento do concurso público da Caixa por inundação no RS; veja concursos adiados

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) enviou um ofício à Caixa Econômica Federal solicitando o adiamento do concurso público do banco, devido à situação de calamidade no Rio Grande do Sul, por causa das fortes chuvas que causaram inundação em vários municípios do estado. A entidade argumenta que os gaúchos estão impossibilitados de continuar a preparação para a prova. O pedido está sendo avaliado pela Caixa.

Em nota ao Grupo Liberal, a assessoria do banco informou, na última terça-feira (7) que “não há previsão de alteração nas provas” do seu certame, marcadas para o dia 26 de maio, conforme o cronograma. O concurso público da Caixa oferta mais de 4 mil vagas em cargos técnicos de nível médio e superior, sendo 205 vagas no Pará, com salários iniciais que podem chegar a R$ 14,9 mil.

De acordo com o portal O Globo, internamente, já há uma sinalização é de anuência ao pleito, apesar de oficialmente o banco ainda não ter sinalizado qualquer mudança. Em todo o Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas se inscreveram no certame.

As inundações no Rio Grande do Sul levaram ao adiamento de outros concursos públicos, entre eles o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), cujas provas estavam marcadas, inicialmente, para o último domingo, 5 de maio. Chamado de "Enem dos Concursos Públicos", o certame bateu o recorde de mais 2 milhões de candidatos inscritos em todo o país, para concorrer a uma das 6.640 vagas com salários que variavam entre R$ 4 mil a R$ 23 mil. Desse total de inscritos, 86 mil são do Rio Grande do Sul. No Pará, há 118.876 mil candidatos, que farão as provas em Belém e em outros 16 municípios.

Saibas quais concursos foram adiados em razão das cheias no RS

CPNU: A suspensão das provas do Concurso Públicos Nacional Unificado foi anunciada em pronunciamento da ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, na última sexta-feira (03.05). O Ministério de Gestão e Inovação (MGI) ainda não divulgou uma nova data.

Banco Central (BC): O adiamento das provas marcadas para o dia 19 de maio foi anunciado nesta quarta-feira (08.05) pelo órgão. O concurso, que teve 1,1 mil inscritos no Rio Grande do Sul (3% do total de candidatos), busca o preenchimento de 100 vagas com R$ 20,9 mil. As provas serão realizadas em todas as capitais do país, inclusive Belém. Não há uma definição de nova data da prova. "Para que isto ocorra, será necessário aguardar uma normalização das condições em Porto Alegre", informou o BC.

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro): As provas do concurso para os cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, que ocorreriam no próximo dia 12 de maio, foram adiada, "diante da calamidade recém instaurada (em Porto Alegre, uma das cidades onde o exame seria realizado), e dada a impossibilidade de aplicação dos exames neste momento na região afetada", informou o Instituto. As novas datas ainda não foram divulgadas.

Comissão de Valores Mobiliários (CVM): Decidiu pelo adiamento da aplicação das provas agendadas para o dia 26 de maio em todo país, conforme comunicado divulgado pela entidade e Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. A prova para os candidatos que concorrem às 60 vagas, com remuneração inicial de R$ 20.924,80, será remarcada para dia 23 de junho.