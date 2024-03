Com mais de 200 vagas no Pará, concurso da Caixa está com inscrições abertas; veja edital

Começaram nesta quinta-feira (29) as inscrições para o novo concurso da Caixa Econômica Federal, que oferta mais de 4 mil vagas em cargos técnicos de nível médio e superior, com salários iniciais que podem chegar a R$ 14,9 mil. Os interessados devem acessar o site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, até às 16h do dia 25 de março para se inscrever. A taxa é de R$ 50 para os cargos de nível médio, e de R$ 65 para os de nível superior.

As oportunidades de emprego em nível médio são para Técnico Bancário Novo (1,6 mil vagas e salário de R$ 3.762) e Técnico Bancário Novo na área de Tecnologia da Informação (1,6 mil vagas e salário de R$ 3.762). Em nível superior, os cargos disponíveis são: Médico do Trabalho (28 vagas e salário de R$ 11.186) e Engenheiro de Segurança do Trabalho (22 vagas e salário de R$ 14.915). Os editais reservam 6% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras.

Há isenção na taxa de inscrição para quem for cadastrado no CadÚnico e para doadores de medula óssea, cujo prazo de solicitação vai até o dia 7 de março. Durante o preenchimento dos dados, os candidatos devem selecionar o polo da Caixa em que desejam atuar, mas não a cidade ou unidade específica dentro dele. As vagas estão distribuídas pelos 26 estados brasileiros, sendo 205 oportunidades no estado do Pará para todos os cargos, com exceção de Técnico Bancário Novo - especialidade em TI.

As provas objetivas, incluindo uma redação, serão aplicadas no dia 26 de maio. O resultado do concurso deve ser divulgado no dia 5 de agosto.

Abaixo, confira tabela de cargos, filtrados por unidades de lotação e locais de prova no Pará:

Técnico Bancário Novo (nível médio)

POLO BELÉM

Unidades de lotação: Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Isabel do Pará, Soure

Locais de prova: Belém ou Breves

Vagas: 20 (Ampla Concorrência) | 2 (Pessoas com Deficiência) | 5 (pessoas negras)

Cadastro de reserva: 4 (AC) | 1 (PcD) | 2 (pessoas negras)

POLO CAMETÁ

Unidades de lotação: Abaetetuba, Barcarena, Breves, Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Portel, Tailândia, Tomé-Açú

Locais de prova: Belém ou Breves

Vagas: 38 (AC) | 3 (PcDs) | 10 (pessoas negras)

Cadastro de reserva: 7 (AC) | 1 (PcD) | 4 (pessoas negras)

POLO CASTANHAL

Unidades de lotação: Bragança, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Paragominas, Salinópolis, São Miguel do Guamá

Locais de prova: Belém ou Breves

Vagas: 21 (AC) | 2 (PcDs) | 6 (pessoas negras)

Cadastro de reserva: 4 (AC) | 1 (PcD) | 2 (pessoas negras)

POLO ITAITUBA

Unidades de lotação: Altamira, Itaituba, Uruará, Novo Progresso

Local de prova: Altamira

Vagas: 4 (AC) | 1 (pessoas negras)

Cadastro de reserva: 1 (AC)

POLO MARABÁ

Unidades de lotação: Breu Branco, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Novo Repartimento, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Redenção, Rondon do Pará, Tucuruí, Xinguara

Local de prova: Marabá

Vagas: 20 (AC) | 2 (PcDs) | 5 (pessoas negras)

Cadastro de reserva: 4 (AC) | 1 (PcDs) | 2 (pessoas negras)

POLO SANTARÉM

Unidades de lotação: Alenquer, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Santarém

Local de prova: Santarém

Vagas: 17 (AC) | 2 (PcDs) | 5 (pessoas negras)

Cadastro de reserva: 4 (AC) | 1 (PcD) | 1 (pessoas negras)

Médico do Trabalho (nível superior)

POLO PARÁ

Unidades de lotação: Belém

Local de prova: Belém

Vagas: 1 (ampla concorrência)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (nível superior)

POLO PARÁ

Unidades de lotação: Belém

Local de prova: Belém

Vagas: 1 (ampla concorrência)