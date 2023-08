MEC, IBGE e Câmara dos Deputados ofertam mais de 1.200 vagas com salário de até R$ 34 mil

O Ministério da Educação (MEC), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Câmara dos Deputados estão com 1.200 vagas abertas em concursos públicos com salários que chegam até R$ 34 mil. Além desses, o governo já autorizou, somente este ano, a abertura de mais de 16 mil vagas em concursos públicos para ministérios e órgãos federais.

Em julho deste ano, foram publicadas as autorizações para a realização de 18 seleções com 2.430 oportunidades. Alguns editais ainda estão em processo de lançamento, mas o orçamento anual de 2023 (LOA) prevê, por meio de provimento e criação, cerca de 58 mil vagas de níveis médio e superior.

Concursos Abertos

MEC

O Ministério da Educação (MEC) está com inscrições abertas para preencher 220 vagas de técnico em assuntos educacionais. As oportunidades são para candidatos com nível superior, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 28 de agosto de 2023 através do site do Cebraspe.

Para participar da seleção o candidato precisa ter diploma de nível superior, devidamente registrado, em qualquer área de formação. O documento deve ser fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

O salário inicial para o cargo é de R$ 6.255,90, e os aprovados no certame também receberão auxílio-alimentação no valor de R$ 658.

A taxa de inscrição é de R$ 80. Podem pedir isenção do pagamento candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico, ou doadores de medula óssea.

As provas objetivas serão aplicadas em 8 de outubro de 2023. Os selecionados no certame vão realizar atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária.

IBGE

Estão abertas até o dia 3 de setembro de 2023 as inscrições para cargos temporários no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com oferta de 325 vagas, sendo 276 para agente de pesquisa e 49 para supervisor de pesquisa por telefone.

As oportunidades são para nível médio e superior com salários de até R$ 5,1 mil com o acréscimo de auxílio alimentação no valor de R$ 658. E

EDITAL 1- VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

EDITAL 2 - VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os candidatos interessados em participar da seleção, podem se inscrever através do site da banca organizadora, Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

A taxa de participação custa R$ 30 para agente e R$ 40 para supervisor, mas é possível solicitar isenção do pagamento.

Segundo o edital, os candidatos serão avaliados somente por uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A previsão de duração do contrato é de até um ano, com possibilidade de prorrogação.

Câmara dos Deputados

Na última quarta-feira (23), a Câmara dos Deputados publicou os editais de concurso público para preenchimento de vagas para a carreira de analista legislativo, em diversas especialidades. Ao todo estão sendo ofertadas 749 vagas, sendo 140 de preenchimento imediato e outras 609 para formação de cadastro reserva. Os salários ofertados aos novos servidores variam de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19.

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever a partir desta segunda-feira (28), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora. As inscrições seguem até o dia 4 de outubro de 2023.

EDITAL 1 - VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

EDITAL 2 - VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

EDITAL 2 - VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

EDITAL 4 - VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os exames serão aplicados no dia 03 de dezembro de 2023 em todas as capitais do País com realização de provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista Legislativo, para os cargos de Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico. No mesmo dia, os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira) farão apenas as provas objetivas.

Os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, com função em Técnica Legislativa realizam as provas objetivas e a prova discursiva no dia 10 de dezembro. Assim como também, os candidatos que disputarão a vaga de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria que farão provas discursivas no mesmo dia.

Serão convocados para a etapa da Prova de Títulos, de caráter classificatório, os candidatos ao cargo de Analista Legislativo na atribuição Consultoria, função comissionada de Consultor Legislativo ou função comissionada de Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira, aprovados nas etapas anteriores.

Concursos com inscrições encerradas

Entre os concursos publicados desde janeiro, os certames do Ibama, Dataprev e uma outra seleção do IBGE já tiveram as inscrições encerradas. Somente no IBGE, foram ofertadas 7.696 vagas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, e agente censitário de mapeamento. Já no Ibama as oportunidades são para preencher 1.392 vagas nos cargos de brigadista, chefe de esquadrão, chefe de brigada, e supervisor estadual de brigadas. E no Dataprev a oferta de vagas é para ocupar 222 vagas nos cargos de analista de tecnologia da informação, analista de tecnologia da informação, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, e técnico de segurança do trabalho. Nesses órgãos, as vagas disponibilizadas são para cargos temporários e para início imediato. As provas já estão com data marcadas e vão ocorrer até o fim do ano.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).

Confira abaixo as vagas e os cargos que serão ofertados em órgãos federais já autorizados para realização de concurso público:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

MCTI: 814 vagas para Analista em Ciência e Tecnologia, Pesquisador e Tecnologista

MMA: 98 vagas para Analista Ambiental

Funai: 502 vagas para Agente em Indigenismo, Administrador, Antropólogo, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Economista, Engenheiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Estatístico, Geógrafo, Indigenista Especializado, Psicólogo, Sociólogo, Técnico em Assuntos Educacionais e Técnico em Comunicação Social.

ANA: 40 vagas

ANAC: 70 vagas

ANATEL: 50 vagas

ANEEL: 40 vagas

ANS: 35 vagas

ANTAQ: 30 vagas

ANTT: 50 vagas

ANVISA: 50 vagas

BACEN: 100 vagas

CVM: 60 vagas

IBGE: 895 vagas

IPEA: 80 vagas

MDIC: 50 vagas

MF: 40 vagas

MGI (ATPS): 500 vagas

MGI (EPPGG): 150 vagas

MJSP: 100 vagas

MPO: 100 vagas

PREVIC: 40 vagas

IBAMA: 257 vagas para nomeações

ANM: 27 vagas para nomeações

IPHAN: 102 vagas para nomeações

ICMBio: 160 vagas nomeações

