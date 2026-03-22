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Concurso da Sefa reuniu 13 mil candidatos neste domingo

Provas foram realizadas em Belém e outros cinco municípios do Pará

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A segunda etapa das provas, destinada aos cargos de auditor fiscal e fiscal de receitas estaduais, está agendada para o dia 29 de março (Reprodução / Agência Pará)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), aplicou neste domingo (22) as provas do concurso público para cargos da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Conforme informações realizadas pela gestão estadual, dos mais de 20 mil inscritos, cerca de 13 mil candidatos participaram do certame, realizado em instituições de ensino de Belém, Altamira, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

As oportunidades são para os cargos de auditor fiscal e fiscal de receitas estaduais. Ao todo, foram ofertadas 286 vagas imediatas, sendo 50 para auditor fiscal de receitas estaduais100 para fiscal de receitas estaduais e 136 para cargos das carreiras de administração fazendária e administração financeira. O certame busca ainda a formação de cadastro de reserva.

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Concurso oferece 286 vagas imediatas e formação de cadastro reserva

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Certame oferta 286 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos das áreas tributária e administrativa em todo o Pará

"A realização deste certame demonstra o compromisso do governo do Estado com a recomposição da força de trabalho, a valorização do serviço público e a modernização da gestão fazendária. Mais do que o preenchimento de cargos, este concurso representa um investimento direto na capacidade institucional do Estado. A atuação de profissionais qualificados na Sefa resulta em maior eficiência na arrecadação, promoção da justiça fiscal e ampliação da capacidade do Estado de investir em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura", declarou o secretário de Estado de Planejamento e Administração, Ivaldo Ledo. 

O biomédico Jonathan Carvalho Rodrigues, candidato ao cargo de fiscal de receitas, relatou sua rotina de estudos. "Eu venho estudando há mais de seis meses para a prova, e vou concorrer ao cargo de fiscal de receitas. Esse tempo de preparação tem sido bem cansativo. A prova da Sefa é difícil, e os cargos são muito concorridos. É uma avaliação que exige muito do candidato", disse.

O último concurso para a Sefa, realizado em 2022, também apresentou grande disputa por vagas de auditor fiscal e fiscal de receitas, atraindo candidatos de todo o Brasil. Naquela ocasião, 202 candidatos foram nomeados.

"Nós estamos com uma expectativa muito grande para a realização deste concurso. Tenho certeza de que foi feito com muito zelo e cuidado. A intenção, com esses novos candidatos que se tornarão servidores públicos, é que contribuam para a gestão fazendária e cumpram a missão da Secretaria, em prol da sociedade paraense", disse o subsecretário de Administração Tributária da Sefa, Eli Sósinho.

As provas tiveram duração de cinco horas, das 8h30 às 13h30, e foram compostas por questões objetivas de múltipla escolha. A segunda etapa das provas, destinada aos cargos de auditor fiscal e fiscal de receitas estaduais, está agendada para o dia 29 de março. Na mesma data, serão aplicadas as provas para o cargo de analista.

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) é a instituição responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final do certame, incluindo a homologação e a logística.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas de Conhecimentos Gerais serão divulgados no site da banca organizadora até às 17h da próxima terça-feira (24).

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