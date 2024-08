CNU: Ruas no entorno dos locais de prova em Belém registram congestionamento

O fluxo de veículos é intenso no entorno dos locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) em Belém, provocando engarrafamento ou deixando o trânsito lento nessas áreas. Próximo a Unama da Alcindo Cacela, por exemplo, o trânsito ficou bem congestionado.

Após realizar a prova no turno da manhã, muitas pessoas estão indo para a casa almoçar, antes de retornar para a prova no turno da tarde. O Grupo Liberal esteve no local e constatou também que alguns candidatos resolveram não ir para casa e ficar perto do local da prova, durante o almoço.

Pela manhã, candidatos ao ensino superior (blocos 1 a 7) tiveram 20 questões objetivas e uma dissertativa, enquanto os do médio (bloco 8) fizeram 20 questões objetivas de Língua Portuguesa e uma redação. À tarde, os do ensino superior responderão a 50 questões objetivas específicas para cada bloco, e candidatos ao ensino médio terão 40 questões objetivas sobre Matemática, Noções de Direito e Realidade Brasileira.

Bruna Braga, de 22 anos, assistente de processos em uma empresa industrial, fez a prova para nível intermediário, que corresponde ao técnico. Ela afirmou que não achou a prova tão difícil. “O que foi realmente complicado, no meu entendimento, foram as questões de Língua Portuguesa, pois a prova exigiu bastante conhecimento do padrão da linguagem. Quem não estivesse bem preparado nessa área, provavelmente teria dificuldade em responder corretamente”, acrescentou.

Sobre a redação, Bruna destacou que achou o tema interessante e abrangente.”Envolvia tanto a igualdade socioeconômica quanto questões de tecnologia. Acho que todo mundo vai conseguir se desenvolver bem nesse tema”, disse.

Vale lembrar, que para evitar fraudes, os candidatos não poderão sair com o caderno de provas nem fazer anotações no cartão de confirmação.

Bruna também mencionou sua preparação limitada devido à carga horária de trabalho. "Como eu trabalho praticamente o dia todo, não tive tanto tempo para estudar quanto os outros candidatos. Mas, pelo conteúdo e pela redação, estou otimista, mesmo sem ter tido tanto tempo para me preparar”, afirmou.

O jornalista Alan William, de 23 anos, realizou a prova do Bloco 8 para nível médio. Já o comunicador avaliou a parte de Língua Portuguesa como ‘muito fácil’, destacando a interpretação de textos como um ponto positivo.

"A prova de interpretação estava bem legal, o texto estava interessante. As questões focaram bastante na interpretação, o que eu gostei”, disse.

Sobre a redação, Alan considerou o tema ‘super pertinente', abordando a utilização do conhecimento técnico e científico para diminuir a desigualdade. Ele também compartilhou suas expectativas para a prova da tarde.

"Acredito que será um pouco mais complicado, com matérias mais específicas, como Matemática e Direito. Vou precisar de mais atenção e calma para alcançar meu objetivo”, acrescentou.

Alan revelou que vem se preparando desde fevereiro e que participou de uma revisão na véspera do exame para relembrar o conteúdo. "Foi bastante válido. Muita coisa que vi ontem ajudou na prova de português hoje", concluiu. Ele optou por almoçar nas proximidades do local de prova e retornar à tarde para continuar o exame.