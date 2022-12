Lula completa seu ministério e inicia terceiro mandato. Bolsonaro se despede de seus eleitores

Luís Inácio Lula da Silva (PT) inicia seu terceiro mandato como presidente do país, em 01° de janeiro de 2023, com esperança da maioria dos eleitores em uma gestão para a recolocação do país dentro das arenas internacionais e, internamente, no compromisso com os mais pobres, a partir do reforço e da retomada de alguns programas sociais.

Lula já anunciou os seus 37 auxiliares mais diretos – os ministros de Estado. A coalizão governista, dentro da Esplanada dos Ministérios, tem 10 integrantes do PT; 3 do PSB (partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin); 3 do MDB, legenda essencial para o governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; 3 do PSD, de Gilberto Kassab; 2 do PDT (um deles, o paraense Waldez Góes, deve confirmar sua migração para o União Brasil); 2 do próprio União Brasil; 1 do PCdoB; 1 da Rede; e 1 do Psol (a deputada federal recém-eleita, Sônia Guajajara, que fica à frente da pasta dos Povos Indígenas). Onze não são ligados diretamente a nenhuma agremiação partidária, como a titula da pauta do Esporte, a ex-jogadora de vôlei Ana Beatriz Moser. São 26 homens e 11 mulheres como ministros(as) no início do governo Lula.

Chamam a atenção nomes relevantes e representativos, como o da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que assume a pasta do Planejamento; o do ex-governador e senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), na Justiça e Segurança Pública; o do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), na Fazenda; e o da ex-presidenciável e deputada federal eleita Marina Silva (REDE-SP), que comandará a pasta do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas.

Ainda no primeiro semestre, a articulação política do novo governo precisará atuar de forma assertiva, para o encaminhamento de pautas importantes dentro do Congresso Nacional. Os ajustes orçamentários também precisarão ocorrer, em especial com a manutenção e com a ampliação dos programas sociais. Uma visão mais voltada para a sustentabilidade ambiental e para o respeito aos povos originários também é algo que tende a se afigurar na gestão Lula, assim como a retomada de acordos econômicos multilaterais com todas as nações do globo terrestre.

Por outro lado, no último dia útil do ano de 2022 (30 de dezembro), o ainda presidente Jair Bolsonaro (PL) fez sua manifestação de despedida, em live, antes de embarcar em avião da Força Aérea Brasileira para o estado norte-americano da Flórida. Durante a transmissão, Bolsonaro chorou em algumas ocasiões, reforçou que não tem vinculação com os atos antidemocráticos em frente aos quartéis do Exército no país, reiterou críticas a Lula e apresentou números da sua gestão. Após à live, os apoiadores do presidente dividiram opiniões, entre os que continuam defendendo o presidente e os que entendiam que ele deveria liderar uma ação mais efetiva em relação à posse do novo governo.

Assim, com grandes desafios e com uma provável oposição forte – embora desorganizada –, Lula parte para o seu terceiro mandato como presidente da República com os compromissos de acomodar vários grupos políticos que o apoiaram e de consolidar o funcionamento das instituições republicanas no país.