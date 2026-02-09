Eleições presidenciais 2026: pesquisa Meio/Ideia mostra crescimento de Flávio Bolsonaro

A nova pesquisa Meio/Ideia reforça uma dinâmica que vem se cristalizando entre os eleitores brasileiros: a sucessão presidencial de 2026 promete ser definida por margens apertadas e uma polarização intensa entre o atual presidente Lula (PT-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com percentuais ao redor de 39% a 40%, seguido de perto por nomes vinculados ao campo bolsonarista, em particular Flávio – que, em algumas simulações, aparece com mais de 32% das intenções de voto. Esses dados revelam que o eleitorado está quase tão consolidado quanto esteve em 2022, com espaços limitados para grandes variações entre blocos ideológicos.

No segundo turno, Lula se mantém na liderança, mas o crescimento de Flávio Bolsonaro o coloca em empate técnico, com Lula em 45,8% e Flávio em 41,1%, dentro da margem de erro de ±2,5 pontos percentuais. Por outro lado, em virtude da margem de erro, a vantagem de Lula pode chegar a 9 ou 10 pontos percentuais. Essa proximidade no confronto direto é um indicativo de que a eleição pode se decidir por nuances de campanha, mensagens estratégicas e mobilização de eleitores menos alinhados, para além da conjuntura.

Essa polarização também se reflete nas taxas de rejeição – com 44% dos eleitores afirmando que não votariam “de jeito nenhum” em Lula e 34% declarando o mesmo sobre Flávio Bolsonaro. Esses números sugerem que, apesar da consolidação das preferências, ainda há um terreno considerável de eleitores que podem responder a fatores contextuais como a economia, segurança pública ou temas sociais ao longo da campanha.

O levantamento mostra ainda que 62% dos entrevistados já têm o voto decidido, o que indica uma base sólida de apoio para os principais candidatos e uma eleição menos volátil do que em pleitos em que o eleitorado se mostra mais fluido. Ao mesmo tempo, um contingente não desprezível de 38% permanece aberto à mudança, o que alimenta o potencial de viradas ou ajustes finos conforme a campanha avança.

A consolidação de Lula como favorito, apesar da aproximação de Flávio Bolsonaro, também pode ser influenciada por entregas concretas do governo neste ano, sejam avanços em programas sociais, boas notícias econômicas ou obras de impacto regional, que podem reforçar o argumento de continuidade e experiência frente às incertezas que se desenham no campo oposicionista. Isso sem contar que a percepção de governabilidade e capacidade de resposta a crises sempre pesa nas decisões do eleitorado mais centrado. (Esse tipo de efeito é historicamente decisivo em momentos eleitorais competitivos.)

Por fim, o quadro apontado pela Meio/Ideia nos lembra que, embora Lula mantenha um leve favoritismo, a eleição de 2026 está longe de ser um desfecho antecipado – e pode muito bem ser decidida por nuances, debates e pela capacidade de cada campo político de dialogar com os eleitores que ainda hesitam. Em um país tão diverso e polarizado, talvez a maior reflexão a fazer seja esta: não basta liderar nas pesquisas, é preciso convencer – e isso se constrói voto a voto, tema a tema.