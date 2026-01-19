Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Rodolfo Marques chevron right

RODOLFO MARQUES

RODOLFO MARQUES

Rodolfo Silva Marques é professor de Graduação (UNAMA e FEAPA) e de Pós-Graduação Lato Sensu (UNAMA), doutor em Ciência Política (UFRGS), mestre em Ciência Política (UFPA), MBA em Marketing (FGV) e servidor público.

Acordo UE-Mercosul: o Brasil retoma o centro do tabuleiro global — e agora?

Rodolfo Marques

O anúncio da assinatura do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, no sábado (17), após 25 anos de negociações pautadas por idas e vindas, impasses técnicos e resistências políticas, é um dos marcos mais significativos da recente trajetória da política externa brasileira. O pacto, celebrado em Assunção, no Paraguai, não é apenas uma vitória comercial: é um símbolo de que, após décadas de expectativas frustradas, os governos sul-americanos, em especial o Brasil, voltam a pensar estrategicamente sua inserção no sistema global.

O caminho até o acordo foi marcado por desafios que transcendem o econômico: refletiu tensões sobre meio ambiente, agricultura e soberania regulatória que dividiram posições dentro da União Europeia e entre os próprios países do Mercosul. A presença da UE, após décadas de resistência interna e negociações pendentes, reforça que este pacto é mais do que comércio. É uma concessão mútua num cenário de reconfiguração das cadeias globais de valor e de ascensão de políticas protecionistas. 

A escolha de Assunção como palco da assinatura, com o Brasil representado pelo chanceler Mauro Vieira, tem forte carga simbólica e política. O presidente Lula (PT-SP) participou ativamente das negociações até a véspera e recebeu a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen no Rio de Janeiro, no dia 16; ficou clara a premissa de um Brasil protagonista na retomada de sua agenda externa. 

Anfitrião do encontro e presidente pro tempore do Mercosul, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, classificou o tratado como um feito histórico e disse que o acordo transmite uma mensagem clara de apoio ao comércio internacional, ao diálogo e à cooperação entre os países. Na cerimônia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os dois blocos optaram pela parceria em vez do isolamento e pelo comércio justo em lugar das tarifas. Ela acrescentou que a escolha foi por uma relação produtiva e de longo prazo, com o objetivo de gerar benefícios concretos e tangíveis para ambas as partes. 

Politicamente, esse acordo fortalece a posição do governo brasileiro no tabuleiro internacional. Depois de quatro anos de isolamento relativo e rupturas diplomáticas na gestão Bolsonaro (2019-2022), o Brasil voltou a ser ouvido como parceiro confiável no multilateralismo e na integração econômica. A assinatura representa não apenas um ganho concreto para exportadores e empresas brasileiras, mas também um reposicionamento estratégico em um mundo em que rivalidades geopolíticas e blocos concorrentes pressionam por novas alianças. 

Economicamente, os efeitos projetados são substanciais: a Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que o Brasil, com esse acordo, ampliará seu acesso ao comércio global. O potencial de atrair investimentos, fomentar tecnologia e estruturar cadeias produtivas mais complexas coloca o país em nova fase de competitividade. 

Além disso, logo após a assinatura com a UE, o Mercosul mira novos parceiros, como Canadá, México, Japão, China e outros mercados, sinalizando que o bloco quer responder ao dinamismo global com maior assertividade e diversificação de parcerias. 
Por fim, a dimensão geopolítica também levanta questões: como equilibrar interesses econômicos com preocupações ambientais e sociais? E até que ponto o Brasil está preparado para consolidar uma posição de liderança que responda às exigências de sustentabilidade e inclusão? 

O tempo dirá, mas, considerando-se as atitudes do governo Lula no contexto internacional, o Brasil vem retomando a rota certa, construindo conexões com o futuro. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colunas

rodolfo marques

Rodolfo Marques
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM RODOLFO MARQUES

Rodolfo Marques

Acordo UE-Mercosul: o Brasil retoma o centro do tabuleiro global — e agora?

19.01.26 17h00

Rodolfo Marques

Nove meses antes do voto, Lula mantém vantagem em cenário ainda indefinido

14.01.26 14h53

Rodolfo Marques

Atos de 08.01.2023: de tentativa frustrada de golpe à prova da resiliência democrática

08.01.26 6h39

Rodolfo Marques

Flávio Bolsonaro em cena: sucessão sem projeto e a direita fragmentada

15.12.25 17h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda