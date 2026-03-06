Conflito no Irã: a guerra que bagunça o mundo e expõe os limites da força dos Estados Unidos

A escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irã inaugura uma nova fase de instabilidade internacional, com implicações que vão muito além do Oriente Médio. O conflito ganhou dramaticidade após a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques iniciados em 28 de fevereiro e conduzidos por Estados Unidos e Israel contra alvos estratégicos em Teerã. A ofensiva marcou uma mudança qualitativa no confronto entre as duas potências, ampliando os riscos de uma guerra regional prolongada e aprofundando a polarização geopolítica global.

A eliminação do principal líder político e religioso do Irã também expõe uma estratégia cada vez mais recorrente da política externa norte-americana: a chamada “guerra de decapitação”, baseada na eliminação de lideranças para desorganizar regimes adversários. Contudo, a experiência histórica demonstra que esse tipo de ação raramente produz mudanças estruturais imediatas. No caso iraniano, apesar das perdas militares e da destruição de parte da infraestrutura do país, o regime permanece funcional, sustentado por instituições consolidadas e por uma rede política e militar que garante a continuidade do sistema.

A sucessão de Khamenei ilustra essa continuidade. A Constituição iraniana prevê a formação de um conselho provisório até a escolha de um novo líder supremo, processo conduzido por instituições dominadas pelo mesmo grupo político-religioso que governa o país desde a Revolução Islâmica de 1979. Assim, embora a morte do líder tenha enorme impacto simbólico, é pouco provável que resulte em uma ruptura imediata do regime. Pelo contrário, analistas indicam que a tendência é a ascensão de figuras ainda mais alinhadas ao núcleo duro do poder iraniano.

No plano geopolítico, a crise revela uma correlação de forças complexa. Embora os Estados Unidos mantenham ampla superioridade militar, o Irã possui capacidade de resistência por meio de guerra assimétrica, redes regionais e ataques indiretos contra aliados de Washington. Ao mesmo tempo, potências como Rússia e China observam o conflito com cautela: evitam envolvimento direto, mas exploram politicamente a crise enquanto tentam preservar seus próprios interesses estratégicos e energéticos.

Nesse contexto, a postura do presidente Donald Trump reforça críticas históricas à ingerência dos Estados Unidos em assuntos internos de outros países. A decisão de autorizar ataques diretos contra a liderança iraniana e falar abertamente sobre a possibilidade de remodelar o poder em Teerã revive memórias de intervenções anteriores, como as do Iraque e do Afeganistão, que produziram mais instabilidade do que soluções duradouras. A retórica beligerante de Trump, baseada em demonstrações de força e ameaças públicas, pode ampliar a espiral de violência e enfraquecer ainda mais as normas internacionais que deveriam limitar conflitos entre Estados.

No fim das contas, a crise entre Estados Unidos e Irã revela algo que vai além de um simples confronto entre dois países. Ela evidencia um cenário internacional em transformação, no qual a hegemonia norte-americana passa a ser cada vez mais contestada, ainda que os Estados Unidos continuem demonstrando grande capacidade de projeção militar, muitas vezes ultrapassando os limites estabelecidos pelo Direito Internacional.

Nesse contexto, a questão central que permanece é saber se a política internacional continuará sendo guiada pela lógica da força ou se a comunidade global conseguirá reconstruir caminhos baseados na diplomacia e no diálogo.

Sem isso, cada novo ataque pode derrubar líderes e, ao mesmo tempo, fragilizar ainda mais a já delicada arquitetura da paz mundial.