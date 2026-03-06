Conflito no Irã: a guerra que bagunça o mundo e expõe os limites da força dos Estados Unidos Rodolfo Marques 06.03.26 16h42 A escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irã inaugura uma nova fase de instabilidade internacional, com implicações que vão muito além do Oriente Médio. O conflito ganhou dramaticidade após a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques iniciados em 28 de fevereiro e conduzidos por Estados Unidos e Israel contra alvos estratégicos em Teerã. A ofensiva marcou uma mudança qualitativa no confronto entre as duas potências, ampliando os riscos de uma guerra regional prolongada e aprofundando a polarização geopolítica global. A eliminação do principal líder político e religioso do Irã também expõe uma estratégia cada vez mais recorrente da política externa norte-americana: a chamada “guerra de decapitação”, baseada na eliminação de lideranças para desorganizar regimes adversários. Contudo, a experiência histórica demonstra que esse tipo de ação raramente produz mudanças estruturais imediatas. No caso iraniano, apesar das perdas militares e da destruição de parte da infraestrutura do país, o regime permanece funcional, sustentado por instituições consolidadas e por uma rede política e militar que garante a continuidade do sistema. A sucessão de Khamenei ilustra essa continuidade. A Constituição iraniana prevê a formação de um conselho provisório até a escolha de um novo líder supremo, processo conduzido por instituições dominadas pelo mesmo grupo político-religioso que governa o país desde a Revolução Islâmica de 1979. Assim, embora a morte do líder tenha enorme impacto simbólico, é pouco provável que resulte em uma ruptura imediata do regime. Pelo contrário, analistas indicam que a tendência é a ascensão de figuras ainda mais alinhadas ao núcleo duro do poder iraniano. No plano geopolítico, a crise revela uma correlação de forças complexa. Embora os Estados Unidos mantenham ampla superioridade militar, o Irã possui capacidade de resistência por meio de guerra assimétrica, redes regionais e ataques indiretos contra aliados de Washington. Ao mesmo tempo, potências como Rússia e China observam o conflito com cautela: evitam envolvimento direto, mas exploram politicamente a crise enquanto tentam preservar seus próprios interesses estratégicos e energéticos. Nesse contexto, a postura do presidente Donald Trump reforça críticas históricas à ingerência dos Estados Unidos em assuntos internos de outros países. A decisão de autorizar ataques diretos contra a liderança iraniana e falar abertamente sobre a possibilidade de remodelar o poder em Teerã revive memórias de intervenções anteriores, como as do Iraque e do Afeganistão, que produziram mais instabilidade do que soluções duradouras. A retórica beligerante de Trump, baseada em demonstrações de força e ameaças públicas, pode ampliar a espiral de violência e enfraquecer ainda mais as normas internacionais que deveriam limitar conflitos entre Estados. No fim das contas, a crise entre Estados Unidos e Irã revela algo que vai além de um simples confronto entre dois países. Ela evidencia um cenário internacional em transformação, no qual a hegemonia norte-americana passa a ser cada vez mais contestada, ainda que os Estados Unidos continuem demonstrando grande capacidade de projeção militar, muitas vezes ultrapassando os limites estabelecidos pelo Direito Internacional. Nesse contexto, a questão central que permanece é saber se a política internacional continuará sendo guiada pela lógica da força ou se a comunidade global conseguirá reconstruir caminhos baseados na diplomacia e no diálogo. Sem isso, cada novo ataque pode derrubar líderes e, ao mesmo tempo, fragilizar ainda mais a já delicada arquitetura da paz mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave rodolfo marques colunas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Rodolfo Marques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM RODOLFO MARQUES rodolfo marques Conflito no Irã: a guerra que bagunça o mundo e expõe os limites da força dos Estados Unidos 06.03.26 16h42 Rodolfo Marques AtlasIntel/Bloomberg: Lula e Flávio empatam e 2026 consolida duelo de rejeições 26.02.26 17h58 Rodolfo Marques Carnaval, política, liberdade de expressão e crítica social 20.02.26 16h21 rodolfo marques Eleições presidenciais 2026: Quaest expõe eleição travada por rejeições e teto baixo da oposição 12.02.26 17h00