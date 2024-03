'Oscar 2024' e Mostra da Cinemateca Brasileira no MIS são destaques da semana

A 96ª edição do Oscar está marcada para o dia 10 de março de 2024, prometendo uma cerimônia polêmica de premiação em diversas categorias. Como o mais prestigiado prêmio do cinema americano, o Oscar continua a cativar os aficionados por filmes, evidenciando seu poder de influência tanto comercialmente quanto culturalmente. É uma premiação que tem a virtude de provocar uma audiência global em torno dos indicados e favoritos e mobilizar os admiradores de cinema. No entanto, ao longo dos anos, o Oscar tem sido objeto de críticas por suas escolhas, muitas vezes gerando debates intensos sobre as injustiças em relação aos premiados e indicados.

Saiba tudo sobre o Oscar 2024!

Neste ano, "Oppenheimer", dirigido por Christopher Nolan, surge como um dos principais concorrentes aos prêmios mais cobiçados, incluindo melhor filme, direção, melhor ator (Cillian Murphy), ator coadjuvante (Robert Downey Jr) e trilha musical (Ludwig Göransson). O filme é uma obra singular que demonstra brilhantemente o talento de Nolan ao explorar a vida do físico americano Julius Robert Oppenheimer e seu papel crucial na criação da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial.

Martin Scorsese, com "Assassinos da Lua das Flores", desponta como um dos favoritos para o Oscar 2024, sendo aclamado como um dos melhores filmes de sua ilustre carreira. Scorsese tem potencial para conquistar o prêmio de Melhor Direção, enquanto o extraordinário Robert De Niro se destaca como um forte concorrente ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. O cineasta grego Yorgos Lanthimos pode surpreender com "Pobres Criaturas", e há expectativas de que o filme possa garantir prêmios importantes, como Melhor Atriz para Emma Stone.

Espera-se que "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet, um dos destaques entre os indicados deste ano, receba reconhecimento em alguma categoria. Seria uma adição perfeita a qualidade do filme. Além disso, uma premiação dupla inédita na categoria de Melhor Filme Internacional seria um acontecimento marcante, com "Dias Perfeitos", de Wim Wenders, e "Zona de Interesse", de Jonathan Glazer. Na categoria de Melhor Animação, premiar "O Menino e a Garça" seria um justo reconhecimento ao trabalho excepcional do diretor Hayao Miyazaki.

A cerimônia de entrega do Oscar 2024 será transmitida em streaming pelo canal Max (antigo HBO Max), juntamente com a cobertura ao vivo pelo canal por assinatura TNT. Vou assistir o Oscar 2024 e relembrar os momentos marcantes de cerimônias anteriores do Oscar, que tive o privilégio de compartilhar com meus queridos pais. Será uma oportunidade emocionante para reviver memórias pessoais e cinematográficas!

Um dos destaques da semana de cinema é a mostra da Cinemateca Brasileira, que apresentará uma seleção de filmes brasileiros, destacando a riqueza e diversidade da nossa produção nacional. Além disso, a mostra reforça a importância da Cinemateca como guardiã do nosso patrimônio audiovisual. A exibição ocorrerá de 11 a 21 de março no auditório Eneida de Moraes, em colaboração com o Museu da Imagem e Som - Pará, e conta com o apoio da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), tendo a minha curadoria de filmes. Serão apresentadas diversas obras significativas para o cinema brasileiro, com entrada gratuita. A programação inclui sessões às 17h30 e 19h30. Não perca a oportunidade de prestigiar e celebrar a nossa cinematografia nacional. Confira a programação completa e participe!

• 11/03 - “Bacurau”,

• 12/03 – “São Paulo, a sinfonia da metrópole”,

• 13/03 - Roda de Conversa com Rodrigo Mercês, Gerente do Laboratório de Imagem e Som da Cinemateca Brasileira com exibição de "Ilha das Flores" e “Cabra Marcado Para Morrer”,

• 14/03 – “Cinco Vezes Favela” e “Cidade De Deus”,

• 15/03 – “A Hora da Estrela” e “Marte Um”,

• 16/03 – “Carnaval Atlântida” e “O Cangaceiro”,

• 17/03 – “O Bandido da Luz Vermelha” e “À Meia Noite Levarei sua Alma”,

• 18/03 – “Macunaíma” e “Deus e o Diabo na Terra do Sol”,

• 19/03 – “O Pagador de Promessas” e “Dona Flor e seus dois maridos”,

• 20/03 – “Central do Brasil”,

• 21/03 – “Limite” com acompanhamento musical de Paulo José Campos de Melo.

Dicas da Semana

“Duna Parte 2” de Denis Villeneuve e “Pobres Criaturas” de Yorgos Lanthimos (Circuito Comercial).

“Dias Perfeitos” de Wim Wenders, “O Menino e a Garça” de Hayao Miyazaki e “Vidas Passadas” de Celine Song (Cine Líbero Luxardo)

“Moby Dick” de John Huston. Com Gregory Peck e Richard Basehart. Adaptação cinematográfica da obra literária de Herman Melville (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 12/03, às 19h. Entrada gratuita)