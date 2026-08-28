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CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

“Nosso Segredo” é uma das estreias da semana em Belém

Marco Antonio Moreira

“Nosso Segredo” (foto) de Grace Passô chega ao Cine Alexandrino Moreira, na Casa das Artes, com sessões regulares. A sala inicia, a partir deste mês, uma programação contínua, tornando-se mais uma ótima opção para os cinéfilos da cidade. “Nosso Segredo” mostra a história de uma família negra que tenta retomar o cotidiano após uma perda muito recente. Enquanto cada integrante enfrenta o luto à sua maneira, o silêncio e a dificuldade de expressar a dor acabam ampliando as distâncias entre eles. No centro da história está o filho caçula, que guarda um segredo capaz de transformar a forma como todos enxergam a ausência que os marcou.

O filme foi o grande vencedor do Festival de Gramado 2026, conquistando os prêmios de Melhor Filme, Melhor Fotografia, para Wilssa Esser, e Melhor Direção de Arte, para Lucas Osório. Grace Passô é atriz, diretora, roteirista e dramaturga brasileira. Foi a primeira dramaturga negra a receber o Prêmio Shell no Brasil e acumula importantes prêmios no cinema e no teatro.

No cinema, Grace Passô atuou em filmes como “Elon Não Acredita na Morte”, de Ricardo Alves Júnior; “Praça Paris”, de Lúcia Murat; “No Coração do Mundo”, de Gabriel Martins e Maurílio Martins; “Temporada”, de André Novais; “Vaga Carne”, de Grace Passô e Ricardo Alves Júnior; “O Dia que te Conheci”, de André Novais; “A Fúria”, de Ruy Guerra; e “Levante”, de Lillah Halla.

Segundo a diretora, o título do filme Nosso Segredo atua como uma metáfora para as memórias e heranças invisíveis deixadas pelos antepassados que moldam e organizam os afetos de uma família ao longo do tempo.

"Nosso Segredo" teve sua estreia mundial na mostra Perspectives do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), dedicada a cineastas em seu primeiro longa-metragem. Depois de exibição na Alemanha, a produção participou de festivais na França, no Uruguai, na Argentina e na Jordânia, antes de realizar sua première nacional em Gramado, onde foi o único filme da mostra competitiva de longas brasileiros dirigido por uma mulher.

No elenco, com atuações elogiadas pela crítica especializada, Ju Colombo, Jessica Gaspar, Efraim Santos

Não perca “Nosso Segredo” no Cine Alexandrino Moreira (Casa das Artes)!

Pasolini a partir do pensamento de Foucault

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA) sob minha coordenação, promove no dia 3 de setembro, às 18h30, na Casa das Artes, com entrada gratuita, mais uma edição da Roda de Cinema, desta vez com o tema “Desejo e sexualidade em Pasolini, segundo Foucault”. A atividade terá apresentação do professor Ernani Chaves, da UFPA, que abordará aspectos da obra do cineasta Pier Paolo Pasolini a partir das reflexões do filósofo Michel Foucault.

A proposta é promover uma reflexão sobre as relações entre cinema, desejo, sexualidade, corpo, poder e sociedade presentes na produção de Pasolini, estabelecendo diálogos com o pensamento foucaultiano. A atividade pretende também discutir como o cineasta italiano construiu, em seus filmes e outros trabalhos artísticos, representações que desafiam padrões sociais, morais e culturais relacionados à sexualidade e ao desejo. A aproximação com Foucault se dará a partir dos textos que ele escreveu sobre Pasolini.

Estarei ao lado do professor Ernani Chaves nesta ação, apresentando informações sobre a filmografia e as características de Pasolini e participando do debate com o público. A Roda de Cinema do CEC busca criar um espaço permanente de encontro, debate e reflexão sobre o cinema.

Como introdução à obra de Pasolini, indico ao leitor alguns filmes marcantes de sua trajetória como cineasta: Accattone (1961), O Evangelho Segundo São Mateus (1964), Teorema (1968), Decameron (1971) e Salò ou os 120 Dias de Sodoma (1975).

Documentário

A Pandora Filmes lançou esta semana em Belém, o documentário “Nem Tudo É Paz e Amor”, de Betão Aguiar. O filme reúne depoimentos de Moreno Veloso, Nara Gil, Sarah Sheeva, Beto Lee, Anelis Assumpção, entre outros nomes que testemunharam, dentro de casa, as transformações e revoluções provocadas pela contracultura brasileira. Uma oportunidade para conhecer histórias e personagens que ajudaram a construir esse importante período da cultura brasileira. Em exibição na UCI Cinemas

Estreia

“Refém por um Fio”, de Gus Van Sant, é uma estreia importante no Cine Líbero Luxardo. Em 8 de fevereiro de 1977, um incorporador imobiliário descontente faz um corretor de hipotecas de refém, mantendo-o amarrado em seu apartamento, com uma espingarda de cano cerrado apontada para o peito. O filme é baseado em uma história real e tem Al Pacino no elenco. Gus Van Sant é um diretor expressivo, com uma carreira marcada por filmes excelentes, como “Drugstore Cowboy” e “Elefante”.

Dicas da semana

- Nosso Segredo de Grace Passô (Cine Alexandrino Moreira)

- Acampamento Miasma, Refém por um fio, Akira (versão 4k) (Cine Líbero Luxardo)

- Sangue e Areia de Rouben Mamoulian. Com Tyrone Power, Linda Darnell, Rita Hayworth (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 1 de setembro. Horário: 19h. Entrada gratuita)

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