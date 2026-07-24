Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Luiz Carlos Barreto

A história do cinema brasileiro é construída por artistas, realizadores e também por pessoas que dedicaram suas vidas a tornar possível a existência de grandes filmes. Entre esses nomes indispensáveis está Luiz Carlos Barreto (foto), que faleceu nesta semana, aos 98 anos. Um dos maiores produtores da história do nosso cinema, sua trajetória se confunde com a própria consolidação da indústria cinematográfica nacional.

Ao lado de sua companheira de vida e de trabalho, Lucy Barreto, fundou a LC Barreto, em 1963, uma das mais importantes parcerias da produção audiovisual brasileira. Juntos, acreditaram no talento de nossos cineastas, enfrentaram as dificuldades de produzir cinema em um país que tantas vezes negligenciou sua cultura e ajudaram a transformar sonhos em obras que marcaram gerações.

A produtora foi decisiva para profissionalizar a produção cinematográfica brasileira, fortalecer a indústria audiovisual e levar filmes brasileiros a festivais internacionais e ao Oscar, com indicações como O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro?

Seu nome está para sempre ligado a filmes fundamentais como Vidas Secas (1963), Terra em Transe (1967), O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), Bye Bye Brasil (1980), Inocência (1983), Memórias do Cárcere (1984) e O Que É Isso, Companheiro? (1997), além de tantas outras produções que projetaram o cinema brasileiro para o mundo e demonstraram a força de nossa criação artística.

Em relação a Belém, lembro da presença de Luiz Carlos Barreto durante as filmagens do excelente Bye Bye Brasil, de Carlos Diegues. O filme foi exibido com grande sucesso nos Cinemas 1 e 2 graças à garantia de Barreto e Diegues ao meu pai, Alexandrino Moreira, de que a obra entraria em cartaz nessas salas. Entre as razões para esse compromisso estava o fato de os Cinemas 1 e 2 terem servido de apoio para a exibição de diversas cenas filmadas por Carlos Diegues durante a produção do filme em Belém.

Na história do Circuito Cinearte, Bye Bye Brasil tornou-se um dos maiores sucessos de crítica e público, permanecendo como uma obra fundamental do cinema brasileiro e uma lembrança especial da passagem de Luiz Carlos Barreto por nossa cidade.

Mais do que produzir filmes, Barreto produziu possibilidades. Incentivou talentos, fortaleceu a indústria cinematográfica brasileira, abriu caminhos para diferentes gerações de realizadores e mostrou, com perseverança e paixão, que era possível acreditar no cinema brasileiro mesmo nos momentos mais difíceis de sua história.

Para quem ama, estuda, pesquisa e vive o cinema, Luiz Carlos Barreto sempre será uma referência incontornável. Seu legado ultrapassa a extraordinária filmografia que ajudou a construir: ele permanece vivo na confiança que depositou em nossos artistas, na defesa permanente da cultura brasileira e no exemplo de dedicação a uma arte capaz de revelar quem somos.

Obrigado, Luiz Carlos Barreto. O cinema brasileiro é maior porque você acreditou nele. Sua história permanecerá para sempre iluminando aqueles que continuam sonhando e lutando pela força do nosso cinema.

Confira alguns dos filmes produzidos por Luiz Carlos Barreto:

Assalto ao Trem Pagador de Roberto Farias

A Hora e a Vez de Augusto Matraga de Roberto Santos

A Grande Cidade de Carlos Diegues

O Padre e a Moça de Joaquim Pedro de Andrade

Terra em Transe de Glauber Rocha

Brasil Ano 2000 de Walter Lima Junior

O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro de Glauber Rocha

Azyllo muito Louco de Nelson Pereira dos Santos

Como era gostoso o meu francês de Nelson Pereira dos Santos

Isto é Pelé (como diretor) de Eduardo Escorel e Luiz Carlos Barreto

O Casal de Daniel Filho

Dona Flor e seus dois maridos de Bruno Barreto

Amor Bandido de Bruno Barreto

Bye Bye Brazil de Carlos Diegues

Índia, a Filha do Sol de Fábio Barreto

Inocência de Walter Lima Junior

Menino do Rio de Antonio Calmon

O Beijo da Mulher Aranha de Hector Babenco

Memórias do Cárcere de Nelson Pereira dos Santos

Luzia Homem de Fábio Barreto

Fonte da Saudade de Marco Altberg

Ele, o Boto de Walter Lima Junior

Garrincha, Alegria do Povo de Joaquim Pedro de Andrade

Romance da Empregada de Bruno Barreto

O Quatrilho de Fábio Barreto

O Que É Isso, Companheiro? de Bruno Barreto

Bela Donna de Fábio Barreto

Bossa Nova de Bruno Barreto

2000 Nordestes de Vicente Amorim e David França

A Paixão de Jacobina de Fábio Barreto

Casa de Areia de Andrucha Waddington

O Caminho das Nuvens de Vicente Amorim

Dicas da Semana

Mostra Saci de curta-metragens Somando arte no cinema independente (Cine Alexandrino Moreira. De 14 a 30 de julho de 2026. Sessões às terças e quintas-feiras às 10h. Entrada gratuita).

O Convite de Olivia Wilde, Um Triste e Belo Mundo de Cyril Aris, Quinze Dias de Daniel Lieff (Cine Líbero Luxardo).