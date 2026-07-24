A história do cinema brasileiro é construída por artistas, realizadores e também por pessoas que dedicaram suas vidas a tornar possível a existência de grandes filmes. Entre esses nomes indispensáveis está Luiz Carlos Barreto (foto), que faleceu nesta semana, aos 98 anos. Um dos maiores produtores da história do nosso cinema, sua trajetória se confunde com a própria consolidação da indústria cinematográfica nacional.
Ao lado de sua companheira de vida e de trabalho, Lucy Barreto, fundou a LC Barreto, em 1963, uma das mais importantes parcerias da produção audiovisual brasileira. Juntos, acreditaram no talento de nossos cineastas, enfrentaram as dificuldades de produzir cinema em um país que tantas vezes negligenciou sua cultura e ajudaram a transformar sonhos em obras que marcaram gerações.
A produtora foi decisiva para profissionalizar a produção cinematográfica brasileira, fortalecer a indústria audiovisual e levar filmes brasileiros a festivais internacionais e ao Oscar, com indicações como O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro?
Seu nome está para sempre ligado a filmes fundamentais como Vidas Secas (1963), Terra em Transe (1967), O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), Bye Bye Brasil (1980), Inocência (1983), Memórias do Cárcere (1984) e O Que É Isso, Companheiro? (1997), além de tantas outras produções que projetaram o cinema brasileiro para o mundo e demonstraram a força de nossa criação artística.
Em relação a Belém, lembro da presença de Luiz Carlos Barreto durante as filmagens do excelente Bye Bye Brasil, de Carlos Diegues. O filme foi exibido com grande sucesso nos Cinemas 1 e 2 graças à garantia de Barreto e Diegues ao meu pai, Alexandrino Moreira, de que a obra entraria em cartaz nessas salas. Entre as razões para esse compromisso estava o fato de os Cinemas 1 e 2 terem servido de apoio para a exibição de diversas cenas filmadas por Carlos Diegues durante a produção do filme em Belém.
Na história do Circuito Cinearte, Bye Bye Brasil tornou-se um dos maiores sucessos de crítica e público, permanecendo como uma obra fundamental do cinema brasileiro e uma lembrança especial da passagem de Luiz Carlos Barreto por nossa cidade.
Mais do que produzir filmes, Barreto produziu possibilidades. Incentivou talentos, fortaleceu a indústria cinematográfica brasileira, abriu caminhos para diferentes gerações de realizadores e mostrou, com perseverança e paixão, que era possível acreditar no cinema brasileiro mesmo nos momentos mais difíceis de sua história.
Para quem ama, estuda, pesquisa e vive o cinema, Luiz Carlos Barreto sempre será uma referência incontornável. Seu legado ultrapassa a extraordinária filmografia que ajudou a construir: ele permanece vivo na confiança que depositou em nossos artistas, na defesa permanente da cultura brasileira e no exemplo de dedicação a uma arte capaz de revelar quem somos.
Obrigado, Luiz Carlos Barreto. O cinema brasileiro é maior porque você acreditou nele. Sua história permanecerá para sempre iluminando aqueles que continuam sonhando e lutando pela força do nosso cinema.
Confira alguns dos filmes produzidos por Luiz Carlos Barreto:
- Assalto ao Trem Pagador de Roberto Farias
- A Hora e a Vez de Augusto Matraga de Roberto Santos
- A Grande Cidade de Carlos Diegues
- O Padre e a Moça de Joaquim Pedro de Andrade
- Terra em Transe de Glauber Rocha
- Brasil Ano 2000 de Walter Lima Junior
- O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro de Glauber Rocha
- Azyllo muito Louco de Nelson Pereira dos Santos
- Como era gostoso o meu francês de Nelson Pereira dos Santos
- Isto é Pelé (como diretor) de Eduardo Escorel e Luiz Carlos Barreto
- O Casal de Daniel Filho
- Dona Flor e seus dois maridos de Bruno Barreto
- Amor Bandido de Bruno Barreto
- Bye Bye Brazil de Carlos Diegues
- Índia, a Filha do Sol de Fábio Barreto
- Inocência de Walter Lima Junior
- Menino do Rio de Antonio Calmon
- O Beijo da Mulher Aranha de Hector Babenco
- Memórias do Cárcere de Nelson Pereira dos Santos
- Luzia Homem de Fábio Barreto
- Fonte da Saudade de Marco Altberg
- Ele, o Boto de Walter Lima Junior
- Garrincha, Alegria do Povo de Joaquim Pedro de Andrade
- Romance da Empregada de Bruno Barreto
- O Quatrilho de Fábio Barreto
- O Que É Isso, Companheiro? de Bruno Barreto
- Bela Donna de Fábio Barreto
- Bossa Nova de Bruno Barreto
- 2000 Nordestes de Vicente Amorim e David França
- A Paixão de Jacobina de Fábio Barreto
- Casa de Areia de Andrucha Waddington
- O Caminho das Nuvens de Vicente Amorim
Dicas da Semana
Mostra Saci de curta-metragens Somando arte no cinema independente (Cine Alexandrino Moreira. De 14 a 30 de julho de 2026. Sessões às terças e quintas-feiras às 10h. Entrada gratuita).
O Convite de Olivia Wilde, Um Triste e Belo Mundo de Cyril Aris, Quinze Dias de Daniel Lieff (Cine Líbero Luxardo).
A General de Buster Keaton. Homenagem aos 100 anos de lançamento deste clássico nos cinemas. Acompanhamento musical ao vivo com Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 27/7, às 19h. Entrada gratuita).