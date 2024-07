Melhores filmes do primeiro semestre de 2024

Ótimos filmes foram exibidos em Belém no primeiro semestre de 2024. Apesar das várias produções inéditas nas salas de cinema locais, muitos filmes expressivos foram apreciados e merecem ser recomendados a diversos espectadores. Em meio à concorrência acirrada dos canais de streaming, que criam zonas de conforto questionáveis ao acostumar o público a assistir prioritariamente o que está disponível em seus catálogos, e não o que realmente gostariam de ver, os cinemas têm exibido filmes significativos. A maioria dos melhores filmes que assisti nesse primeiro semestre de 2024 foram exibidos no Cine Líbero Luxardo, um cinema com programação alternativa, mais voltada para filmes autorais que precisam de maior atenção do público.

Como em toda lista de melhores filmes, espero que o leitor tenha curiosidade e interesse em assistir a obras cinematográficas marcantes como, por exemplo, “A Menina Silenciosa”, “Anatomia de uma Queda”, “Zona de Interesse” e “Conto de Fadas”. "Pobres Criaturas" é um dos poucos filmes do circuito comercial que se destacaram no primeiro semestre do ano, ao lado de produções como "Duna 2" e "Divertida Mente 2".

Desejo boas sessões de cinema a todos os leitores!

Filmes:

“Anatomia de uma Queda”

(Anatomie d’une chute, 2023, França, Justine Triet)

“Vidas passadas”

(Past Lives, 2023, Estados Unidos / Coreia do Sul, Celine Song)

“A Menina Silenciosa”

(An Cailín Ciúin, 2024, Irlanda, Colm Bairéad)

“Zona de interesse”

(The Zone of Interest, 2023, Estados Unidos / Reino Unido / Polônia, Jonathan Glazer)

“Monster”

(Kaibutsu, 2023, Japão, Hirokazu Kore-Eda)

“Duna 2”

(Dune 2, 2024, EUA, Denis Villeneuve)

"O Menino e a Garça"

(Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, 2024, Japão, Hayao Miyazaki)

"Dias perfeitos"

(Perfect Days, 2024, Japão / Alemanha, Wim Wenders)

“Folhas de outono”

(Kuolleet Lehdet, 2023, Finlândia / Alemanha, Aki Kaurismäki)

“A Sala dos Professores”

(Das Lehrerzimmer, 2023, Alemanha, İlker Çatak)

“20 dias em Mariupol”

(20 Days in Mariupol, 2023, Ucrânia, Mstyslav Chernov)

“Nada será como antes – A música do clube da esquina”

(Nada Será Como Antes - A Música do Clube da Esquina, 2024, Brasil, Ana Rieper)

“Sem Coração”

(Sem Coração, 2024, Brasil, Nara Normande, Tião)

“20.000 espécies de abelhas”

(20.000 especies de abejas, 2024, Espanha, Estibaliz Urresola Solaguren)

“Pobres Criaturas”

(Poor Things, 2023, EUA, Yorgos Lanthimos)

“La Chimera"

(La Chimera, 2023, Itália / França / Suíça, Alice Rohrwacher)

“Jardim dos Desejos"

(Master Gardener, 2023, Estados Unidos, Paul Schrader)

“Conto de Fadas"

(Skazka, 2024, Rússia / Bélgica, Aleksandr Sokurov)

“Tia Virgínia“

(Tia Virgínia, 2023, Brasil, Fábio Meira)

“Divertida Mente 2”

(Inside Out 2, 2024, EUA, Kelsey Mann)

Dicas da Semana

“Divertida Mente 2” de Kelsey Mann.

“Caravana dos Bravos” de John Ford. Com Ben Johnson, Ward Bond, Harry Carey Jr (Cineclube SINDMEPA. Dia 23/7, às 19h. Entrada gratuita).