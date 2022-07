Julho é um período especial para as salas de exibição, pois durante muitas décadas este foi o mês preferido para o lançamento de grandes sucessos de bilheteria, principalmente pelas férias escolares e, nos EUA, pela data comemorativa da independência americana (dia 04/07) que sempre gera maior interesse pelo entretenimento. No Brasil, no auge do seu sucesso na televisão, era obrigatório à estreia de filmes infantis dos Trapalhões que, até o final dos anos 1990, lotavam as salas de cinema de maneira surpreendente.

O mercado de cinema mudou de várias maneiras nas últimas décadas, mas ainda se preserva datas no mês de Julho para o lançamento dos grandes blockbuster do ano. Mas em Julho é possível encontrar outras boas opções com filmes disponibilizados nos canais de streaming que, em sua maioria, têm selecionado muitos títulos novos e clássicos que chamarão a atenção e audiência dos espectadores.

Filmes Great Freedom Os Melhores Anos de uma Vida Deception RED Crescer é uma Fera Becoming Cousteau Operação Valquiria Sempre em Frente Mash

Esta semana selecionei alguns filmes interessantes para a agenda de cinema dos leitores no anseio que possam ser assistidos e originem bons debates. De filmes como o ator Jean-Louis Trintignant a uma produção alemã, da mostra de cinema paraense no Cine Líbero Luxardo a produções nacionais, de documentários a filmes de ficção, espero que todos tenham boas sessões de cinema!

Cinemas

Mostra de Aniversário de 36 anos do Cine Líbero Luxardo com programação especial dedicada ao cinema paraense. Serão exibidos filmes importantes da nossa cinematografia como Brutos Inocentes (1974) de Líbero Luxardo. Filmes de ficção e documentários paraenses estão na programação que será exibida de 07 a 13/07/22, com entrada franca.

Now

Em homenagem ao excelente ator francês Jean-Louis Trintignant, que faleceu recentemente, vale conferir Os Melhores Anos de uma Vida (2019) de Claude Lelouch no canal Now. O filme apresenta os personagens Jean-Louis Duroc (Jean-Louis Trintignant) e Anne Gauthier (Anouk Aimée) do clássico Um Homem, Uma Mulher (1966), cinquenta anos depois deste primeiro filme. É a segunda vez que o diretor Lelouch retorna com estes personagens que foram reunidos, pela primeira vez, em 1986, no filme Um Homem, Uma Mulher - 20 anos depois. Outros filmes de Trintignant merecem atenção e podem ser encontrados em DVD como Aquele que sabe Viver (1964), Z (1969), A Fraternidade é Vermelha (1994) e Amor (2012). Outras indicações em homenagem ao ator James Caan, falecido esta semana, podem ser encontradas em diversos canais de streaming, principalmente, O Poderoso Chefão (1972), de Francis Coppola, que apresenta ótima atuação de Caan.

Mubi

Great Freedom, de Sebastian Meise. Com Franz Rogowski. Na Alemanha do pós-guerra, um homem é constantemente preso por ser homossexual devido ao parágrafo 175 do código penal alemão que tornava atos homossexuais entre homens um crime. Sua liberdade é destruída de forma sistemática. Filme importante para nossos tempos modernos. Great Freedom foi exibido na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2021.

Deception, de Arnaud Desplechin. Com Léa Sydoux, Denis Podalydès. Um famoso escritor americano vive exilado em Londres e encontra-se constantemente com sua amante que vem regularmente vê-lo. Nestes encontros, eles conversam por horas diversos assuntos sobre mulheres, sexo, antissemitismo e literatura.

Disney Plus

Red: Crescer é uma fera. Produção da Pixar Animation, criadora do clássico Toy Story. Uma menina de 13 anos começa a se transformar em uma panda vermelho gigante sempre que fica animada.

Becoming Cousteau, de Liz Garbus. Documentário que mostra a vida e obra do famoso explorador e ambientalista Jacques Cousteau apresentando arquivos de suas filmagens recém-restauradas.

Amazon Prime Vídeo

Operação Valquíria, de Bryan Singer. Com Tom Cruise, Kenneth Branagh. No auge da II Guerra Mundial, um grupo de oficiais alemães idealiza um plano para assassinar Hitler e tomar o controle do comando militar para encerrar a guerra.

Sempre em frente, de Mike Mills. Com Joaquim Phoenix. Johnny estabelece uma relação tardia e transformadora com seu sobrinho quando passam a conviver um com o outro.

Star Plus

MASH de Robert Altman. Com Donald Sutherland, Elliot Gould. Durante a Guerra da Coreia, dois competentes jovens cirurgiões tentam transformar sua rotina de cuidados com soldados feridos por meio de uma postura descontraída e irônica. Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, o sucesso de MASH originou uma divertida e reflexiva série de televisão produzida nos anos 1970. A série foi exibida nos EUA entre 1970 e 1983 com 251 episódios e é um dos mais importantes manifestos antibélicos produzidos para a televisão.