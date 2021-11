Papão pode garantir R$ 2,7 milhões neste fim de ano

O Goiás está bem encaminhado para o acesso à Série A e isso valeria R$ 900 mil ao Paysandu, conforme cláusula do contrato de empréstimo do atacante Nicolas. A Copa Verde pode garantir mais R$ 1.850.000,00, sendo R$ 1,7 milhão da cota na próxima Copa do Brasil (3ª fase) e R$ 150 mil do prêmio pelo título da CV. Além disso, a receita de bilheteria. Para ter essa possibilidade, o Papão terá que superar Remo ou Manaus na semifinal e Vila Nova/GO ou Nova Mutum/MT na decisão.

Na verba extra por Nicolas, o Paysandu depende do sucesso do Goiás nesta reta final da Série B. Na Copa Verde, vai depender do time que está sendo remontado na Curuzu, por Wilton Bezerra, com quem já tem vínculo para 2022, quem terá aditivo no contrato e garotos da base.

Descoberta: Remo tem xará na África

Remo Stars, da Nigéria, é um clube da Liga Profissional de Futebol da Nigéria. Nasceu em 2004 como Dender FC. Em 2010 o nome mudou em alusão ao lugar, Remoland. Portando, a identidade não tem relação com o Remo de Belém, mas há coincidências muito significativas. Uma delas é que o Remo nigeriano tem o número 33 no escudo, justamente o número mais festejado pelos remistas por ser a quantidade de jogos do tabu construído numa série de Re-Pas, por cinco anos, na década de 90.

No caso do Remo nigeriano, 33 é o número de cidades do Reino de Remo, que o clube representa. A cor principal do uniforme, porém, é o azul celeste do Paysandu. E uma das versões do uniforme tem faixa diagonal branca, que faz lembrar a Tuna.

BAIXINHAS

* A relação umbilical do Clube do Remo é com o London Rowing Club (Clube do Reml de Londres), com a tomada do nome e do azul marinho, por proposta de dois fundadores que haviam retornado da Inglaterra.

* Paysandu tem dez xarás fora do Pará. Há três Paysandus no Uruguai, dois em São Paulo, dois em Santa Catarina, um no Piauí, um no Rio, um no Maranhão. O décimo xará foi revelado recentemente, o Paysandu (amador) de São José dos Campos/SP.

* Quatro paraenses do G4 da Série B. No Botafogo, o meia Marco Antônio, fruto da Desportiva Paraense, clube-empresa de Marituba. No Coritiba, o volante Val, de Tailândia. No Goiás, o lateral Artur, nascido em Abel Figueiredo e criado em Rondon do Pará. No Guarani, o meia Rodrigo Andrade, ex-Paysandu.

* A perda sucessiva de jogadores é o grande problema do Manaus nesta reta final da Copa Verde. Antes do primeiro jogo contra o Remo, haviam se desligado Renan Rocha, Diego Rosa, Marcão e Guilherme Pira. Esta semana, o clube perdeu Matheus Inácio, Anderson Paraíba e Guilherme Amorim. Ontem o Altos do Piauí anunciou a contratação do meia-atacante Douglas Lima, um dos destaques do time amazonense.

* Amanhã, contra o Vasco, Leão Azul sem Gedoz e Pingo, sob cuidados médicos, e Marcos Júnior, impedido por cláusula contratual de enfrentar o Vasco. Victor Andtade, julgado ontem pela expulsão no jogo contra o Avaí, está livre. Tomou suspensão de um jogo e já cumpriu a pena.

* STJD pode devolver os três pontos que tirou do Brusque, ao julgar recurso do clube catarinense na sessão de hoje. Se for assim, ficará ainda mais dramática a vida do Remo nesta Série B. Com a mesma pontuação (41), o Brusque é um dos concorrentes do Leão na luta contra o rebaixamento.