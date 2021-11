Confira o provável time titular do Paysandu para a sequência da Copa Verde

Sem nenhuma ausência, o Paysandu não teve nenhum desfalque para o início da preparação para a fase final da Copa Verde. A equipe despachou o Castanhal nas quartas de final e encara o vencedor de Remo e Manaus. Em meio à reformulação no elenco, dez jogadores já deixaram a Curuzu. Com isso, este deve ser o provável time para os confrontos:

Victor Souza; Leandro Silva, Perema, Victor Sallinas e Diego Matos; Paulo Roberto, Ratinho e José Aldo; Marlon, Robinho e Danrlei. Auxiliar técnico: Wilton Bezerra.

Até o momento, estes jogadores já deixaram o Papão, desligados após a eliminação na Série C: os laterais Alan Cardoso e Marcelo, os zagueiros Alisson e Denilson, os volantes Paulinho e Marino e os atacantes Rafael Grampola, Luan Santos, Rildo e Tcharlles. Destes, Rildo, Denilson e Marino eram titulares.

O time bicolor vai conhecer o adversário apenas no final do mês, após os dois jogos entre Remo e Manaus. A primeira partida quartas de final entre Remo e Manaus, disputada na Arena Amazônia, terminou em 1 a 1. A volta está marcada apenas para o dia 24 de novembro, às 20h30, no Baenão.