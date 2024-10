Visita da Imagem da Guarda de Nazaré amplia experiência do Círio em Belém

Receber a visita da Imagem da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré (GNSN) tem se tornado uma forma de aproximar os fiéis do Círio, ampliando a experiência religiosa para além das procissões oficiais e da Imagem Peregrina que nelas é conduzida. Em um condomínio localizado no bairro do Tapanã, em Belém, um mini Círio com a Imagem da GNSN realizado há quatro anos transforma o cotidiano dos moradores, promovendo momentos de devoção, oração e união.

Alan Barros, advogado e síndico do condomínio, descreve como essa tradição tem impactado positivamente a comunidade local. “A nossa fé aumenta a cada ano, nós temos trazido bastante pessoas, os familiares estão bem envolvidos. Até quem não é católico acaba se envolvendo porque a energia é muito boa”. Ele destaca que, no condomínio com quase 4 mil moradores, a participação é massiva: "A maioria das casas está envolvida, e isso gratifica a gente a evoluir e crescer ainda mais nessa emoção que sentimos a cada ano."

Além da devoção, essas visitas também são momentos de festa e celebração. Barros explica que, em 2024, o condomínio incluiu atrações para as crianças: dois "Carros dos Anjos”, em referência aos que compõem a grande procissão do Círio, além de grupos de catequese que ensinam os pequenos sobre o Evangelho. "Foi muito bom para as nossas crianças terem mais uma atração aqui para que elas pudessem aprender um pouco mais sobre a vida de Jesus, sobre Deus e Nossa Senhora", pontua.

Carolina Santos, profissional de relações públicas e responsável pela decoração do andor da Santa, compartilha que sua participação começou como uma promessa pessoal.

“No primeiro ano, fui convidada para fazer a decoração e foi uma alegria enorme. Eu já tentava engravidar há 11 anos e, na visita de Nossa Senhora à nossa casa, meu marido consagrou nossa família à vontade dela. No ano seguinte, eu estava grávida da Maria Cecília", relata.

A funcionária pública Silvana Carvalho, uma das moradoras do condomínio que aguarda pela passagem da Imagem da Guarda nas proximidades de sua casa, expressa a emoção de recebê-la. “É uma sensação maravilhosa, uma coisa que não cabe no peito.” Para ela, a visita da Imagem Peregrina é um momento que fortalece a fé e a união entre os vizinhos.

Como solicitar uma visita

O coordenador de evangelização da GNSN, Davi Pamplona, explica que qualquer comunidade, paróquia ou movimento da Igreja Católica pode solicitar a visita da Imagem. “A procura tem sido intensa, e desde o final de agosto já não temos mais datas disponíveis para este ano. Algumas pessoas começam a agendar as visitas desde janeiro”, afirma. Segundo ele, durante o período que antecede o Círio, a Imagem da Guarda chega a realizar em torno de sete visitas por dia.

Pamplona também ressalta que, para a Guarda de Nazaré, o Círio não é um evento limitado ao mês de outubro. "O Círio para nós é o ano todo", diz. Ele enfatiza que a Guarda não apenas organiza as visitas da imagem, mas também presta apoio contínuo aos seus membros, especialmente os que estão aposentados ou doentes. “A guarda tá junto contigo, no hospital, em oração, o tempo todo”, acrescenta.