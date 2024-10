Missa de Envio da Guarda de Nazaré comemora 50 anos e apresenta novo brasão e uniforme comemorativo

A tradicional Missa do Envio realizada na noite desta quinta-feira (03/10) comemorou os 50 anos de criação da Guarda de Nazaré (GN), na Basílica Santuário, e marcou o início das celebrações do Círio 2024. A apresentação dos uniformes da Guarda foi recebida por fortes aplausos dos presentes na Basílica e com o canto de "Vós Sois o Lírio Mimoso" por Lucinnha Bastos. Junto com o uniforme da Guarda, também foram apresentados as camisas da equipe de saúde, comunicação, apoio e Guarda Mirim.

Durante a missa celebrada pelo presidente da GN, padre Francisco de Assis, foi apresentado o novo brasão e os novos uniformes que possui as cores branca e dourada.

“Quero falar com o coração que tem tudo a haver com a Guarda de Nazaré, o coração imaculado de Maria. Precisamos amadurecer cada vez mais, o coração imaculado de Maria. A guarda é dela. Não se separa Maria santíssima de seu filho”, declarou. “Quem entende o coração imaculado de Maria consegue entender a beleza de ser catolico, conquista as outras pessoas. Para quem conhecer mais e mais o coração de Maria vai triunfar. Quem não triunfar com o coração de Maria vai se perder”, complementou o padre.

O grupo possui atualmente 2.700 guardas no total, que participam do Círio de Nazaré e dos Círios nos outros municípios paraenses. Para o coordenador da Guarda, Oscar Pimenta, a emoção já está sendo vivida pelos guardas. “A missa de hoje é a missa de envio em que nós recebemos a bênção do presidente da Guarda, que é o padre Assis, para que possamos fazer um bom trabalho no Círio. Uma bênção para que todos possam desenvolver bem os seus trabalhos no Círio”, afirmou.

O brasão foi cuidadosamente desenvolvido para representar a tradição e a devoção da Guarda com elementos que remetem ao compromisso e à fé que têm guiado essa instituição ao longo de meio século. Já o novo uniforme, inspirado na história da Guarda, será um símbolo da renovação e do fortalecimento da missão que eles carregam a cada Círio. “O uniforme está muito bonito que remete ao passado e é um recomeço. Temos a intenção de marcar de fato porque é um ano diferente para a Guarda”, revelou Pimenta.

O empresário Emanuel Ferreira, de 40 anos, foi um dos responsáveis pelo desenho do novo uniforme e brasão da Guarda, junto com Arthur Maciel. “Foi pensado para que apresentasse toda a história da Guarda em sua simplicidade e toda a sua riqueza e que lembre os primeiros uniformes da Guarda mas, que foram imaginados com o manto de Nossa Senhora”, afirmou.

Os criadores quiseram uma cor clássica de pureza. Por isso, foi utilizado como base o branco, e pela comemoração do jubileu de ouro o uniforme traz também o dourado. “Hoje é uma sensação de trabalho de dever cumprido, porque estamos desde o início do ano pensando em todos os seus detalhes. Inclusive, neste ano, esse uniforme foi criado em um leito de hospital, meu pai estava doente e eu acompanhei ele. Ele faleceu há um mês e meio atrás. Ele foi feito num ambiente de muita oração silenciosa de madrugadas a fio”, revelou.

O aposentado Walmir Vieira da Silva, tem 45 anos como membro da guarda. Ele que entrou no dia 25 de setembro de 1979 está com toda a disposição para participar do Círio 2024 e comemorar os 50 anos da Guarda de Nazaré.

“O início foi com pouca gente. Na época que eu entrei tinha 150 guardas. Agora está com 2.700 só agora entrou 470 guardas nesta turma. Isso fortaleceu mais a nossa Guarda” relembrou. Ao longo dos anos, a Guarda cresceu também em estrutura com um espaço para os membros reunirem e se organizarem. Ele comemora o retorno do Círio após a pandemia de Covid-19. Walmir também estava ansioso para apresentação do novo brasão e uniforme. “Estamos todos na expectativa desse novo uniforme. Se Deus quiser vai ser bonito para a gente. Nós estamos na expectativa”, declarou.