Guarda de Nazaré começa a usar novo uniforme durante o Traslado para Ananindeua e Marituba

O Traslado para Ananindeua e Marituba marca a estreia do novo uniforme da Guarda de Nazaré, divulgado no dia 3 de outubro, durante a Missa do Envio. A ocasião coincide com o uso do novo manto da Imagem Peregrina pela primeira vez. Neste ano, a Guarda de Nazaré está completando 50 anos.

Por volta das 10h55, a Guarda de Nazaré prestou sua homenagem a Nossa Senhora durante o Traslado para Ananindeua. E durante a passagem pelo viaduto do Coqueiro, na rodovia BR-316, a Guarda preparou uma grande homenagem com balões, fogos de artifícios e papel picado.

50 anos da Guarda de Nazaré

Fundada em 1974, é um movimento que atua no Santuário de Nazaré e em outras igrejas, paróquias e comunidades do Pará. A sua função é proteger a Corda e a Berlinda com a Imagem Peregrina durante as Procissões do Círio de Nazaré.

Atualmente, a guarda conta com cerca de 2 mil integrantes, tendo sido formados no último curso 450 novos guardas. A forma de ingressar é ter no mínimo 18 anos, ser católico, apostólico, romano e participar de um curso de formação, que normalmente acontece entre três a quatro meses e, geralmente, aos sábados. A outra forma é através da Guarda Mirim.