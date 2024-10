VÍDEO: Imagem Peregrina recebe homenagem no viaduto do Coqueiro durante o Traslado

Na manhã desta sexta-feira (11), a Guarda de Nazaré realizou uma emocionante homenagem à Imagem de Nossa Senhora de Nazaré no viaduto do Coqueiro, durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, que dá continuidade às festividades do Círio de Nazaré. A cerimônia aconteceu por volta das 10h50, enquanto a berlinda passava pelo viaduto, localizado na BR-316, próximo à Universidade da Amazônia (UNAMA).

Traslado para Ananindeua e Marituba

Durante a passagem da imagem peregrina, os membros da guarda receberam a berlinda com fogos de artifício, bandeiras e confetes. Em 2024, a Guarda de Nazaré celebra 50 anos de história. Confira a localização em tempo real da Berlinda.

Durante todo o ano, a Guarda de Nazaré atua na Basílica Santuário de Nazaré e nas comunidades da paróquia, participando de procissões, missas e outros eventos religiosos e sociais. Além disso, quando requisitada, colabora em atividades da Igreja de Belém e de outras cidades do estado do Pará. Este ano, a organização também apresentou seu novo uniforme oficial, uma surpresa guardada para esta sexta, quando a imagem peregrina usa o novo manto do Círio pela primeira vez.

A Guarda de Nazaré foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará, recebendo a Medalha de Honra pela Prefeitura de Belém e pela Arquidiocese de Belém. É considerada uma parte indispensável das festividades do Círio e, atualmente, é a maior guarda católica do mundo, contando com 2.700 integrantes voluntários, todos do sexo masculino.

O Traslado deste ano abrange um percurso de 52,3 quilômetros, que deve ser percorrido em cerca de dez horas, até a chegada à Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua.

