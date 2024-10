Devota agradece bênçãos de saúde ao lado da mãe durante o Traslado Ananindeua-Marituba

Na manhã desta sexta-feira (11), o Traslado para Ananindeua e Marituba teve início, dando continuidade às festividades do Círio de Nazaré. A berlinda saiu da Basílica Santuário por volta das 8h, acompanhada por milhares de romeiros, todos ansiosos pela passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Entre os fiéis, Aline Silva, uma autônoma de 38 anos e moradora do bairro do Marco, aguardava a passagem da imagem ao lado de sua mãe, que usa cadeira de rodas. Para ela, este momento é especial e repleto de significados. “Acompanho desde quando minha mãe me ensinou a caminhar junto com Maria, ela é uma grande inspiração para mim desde pequena”, contou. Confira a localização em tempo real da Berlinda.

Aline se disse especialmente grata neste ano, pois há apenas quatro dias sua filha teve alta após uma internação de 40 dias. A menina passou por duas cirurgias bem-sucedidas no ombro, sem complicações, e Aline não hesita em agradecer a Nossa Senhora de Nazaré pelas bênçãos recebidas. “Eu também vim agradecer a graça da minha mãe, que também passou por uma cirurgia. Tenho muitas bênçãos alcançadas graças a Deus”, afirmou emocionada.

Embora Aline tenha uma longa trajetória acompanhando o Traslado — nos últimos cinco anos, ela também tem participado da romaria de Castanhal a pé —, este ano não pôde seguir o percurso completo. "Esse ano não pude participar, mas meu coração estava com eles [os romeiros]", disse.