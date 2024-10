VÍDEO: Turista conta sobre impressões ao participar do Traslado Ananindeua-Marituba pela 1ª vez

Na manhã desta sexta-feira (11), teve início o Traslado para Ananindeua e Marituba, com a berlinda saindo da Basílica Santuário às 8h, acompanhada por uma multidão de romeiros. Este ano, o percurso de 52,3 quilômetros deve ser percorrido em cerca de 10 horas. No entanto, a maior manifestação religiosa do Brasil continua a atrair não apenas os devotos paraenses, mas também turistas de outras regiões do país.

Acompanhe a cobertura do Traslado Ananindeua-Marituba no OLiberal

Entre os novos participantes está Adeilson Siqueira, de 34 anos, coordenador de administração, que veio de Curitiba, no Paraná. Ele conta que sempre teve o desejo de vivenciar essa celebração. “É a minha primeira vez no Círio, mas eu sempre tive vontade de participar desse movimento tão bonito que vocês paraenses proporcionam para a cultura do Pará e para a fé católica. Por isso eu vim este ano, participar dessa festa”, disse.

A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Confira a localização em tempo real da Berlinda.

Adeilson revelou que suas expectativas para acompanhar o Traslado eram altas. “O clima tá muito gostoso, eu tô me sentindo seguro. É um movimento de fé, uma coisa leve, que traz paz”, comentou, visivelmente emocionado. Este ano, a grande procissão do Círio será realizada no dia 13 de outubro, segundo domingo do mês, trazendo o tema "Perseverar na oração, com Maria, Mãe de Jesus".

Veja imagens do Traslado para Ananindeua-Marituba 2024 Tarso Sarraf / OLiberal Tarso Sarraf / OLiberal Tarso Sarraf / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Tarso Sarraf / OLiberal Antenor Filho / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Tarso Sarraf / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Tarso Sarraf / OLiberal Tarso Sarraf / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Tarso Sarraf / OLiberal Tarso Sarraf / OLiberal Tarso Sarraf / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Igor Mota / OLiberal Dilson Pimentel / OLiberal Dilson Pimentel / OLiberal Dilson Pimentel / OLiberal Dilson Pimentel / OLiberal Dilson Pimentel / OLiberal Dilson Pimentel / OLiberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal