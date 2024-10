Traslado para Ananindeua: veja como foram as homenagens na avenida Almirante Barroso

Na passagem do Traslado de Ananindeua, a segunda romaria oficial do Círio, nesta sexta-feira (11), devotos prestaram homenagens à Nossa Senhora de Nazaré ao longo da avenida Almirante Barroso. Na via, faixas do BRT são ocupadas, passarelas ficam lotadas e calçadas viram espaço para milhares de pessoas que aguardam a passagem da Imagem Peregrina ao longo de toda a via, que vira um corredor de devoção.

Desde a saída da avenida Governador Magalhães Barata, o principal corredor de Belém se transformou em um corredor de fiéis que faziam questão de acompanhar a procissão. De jovens a adultos e idosos, muitos são as pessoas que param para prestigiar o momento em que a Imagem se aproxima. Às 9h10, a Imagem seguia pela avenida Almirante Barroso nas proximidades Bosque Rodrigues Alves e motoristas desceram dos carros para registrar o momento em que a Santa passava, pedindo bençãos.

Também em um trecho da Almirante Barroso, a Imagem Peregrina fez uma parada em frente à Igreja Messiânica Mundial do Brasil, quase de esquina com a travessa Perebebuí. Durante a passagem, a igreja prestou homenagem à Virgem de Nazaré e distribuiu pequenos vasos de flores aos peregrinos. Em outro ponto, estudantes realizaram homenafens vestidos de santinha.