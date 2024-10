Restaurador de berlindas e carros de promessa conta como é atuar no Círio há 21 anos

Há duas décadas, Everaldo Farias, de 58 anos, se dedica a uma das missões mais discretas do Círio de Nazaré: a restauração dos 14 carros de promessa que fazem parte da grande procissão e das cinco berlindas utilizadas nas diferentes romarias. Após ter sido convidado por um dos diretores da Festa para restaurar a Barca Portuguesa e a Barca com Remos em 2003, não demorou para o profissional assumir outras responsabilidades, incluindo a remodelação da berlinda utilizada nas procissões rodoviárias e a manutenção dos Arcos de Nazaré.

Para ele, um dos momentos mais emocionantes costumava ocorrer quando transportava, até o ano de 2015, o Carro dos Milagres para ser restaurado em sua oficina, no distrito de Icoaraci.

"Eu saía 9h da manhã [do Centro Social de Nazaré] e chegava às 18h em casa, porque, em cada lugar que eu passava, as pessoas pediam para eu parar, para elas homenagearem Nossa Senhora. Quando eu olhava para trás, tinha uma procissão de carros acompanhando", relembra Everaldo.

Além de restaurar os carros — trabalho que faz questão de executar sozinho —, Everaldo foi o responsável por confeccionar inteiramente o mais recente deles: o da Saúde, criado em 2021 para homenagear os profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia de Covid-19. Foi ele também quem produziu, em 2007, a berlinda que é atualmente utilizada nas procissões rodoviárias (Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária e Moto Romaria), com um design mais reto e vidros maiores do que anteriormente, para tornar a Imagem Peregrina mais visível.

Everaldo toca a berlinda que confeccionou para as procissões rodoviárias em substituição ao modelo anterior (à esquerda) (Wagner Santana / O Liberal)

Outra função acumulada por Everaldo, desde 2008, é a manutenção e pintura dos Arcos de Nazaré, monumentos que enfeitam as proximidades da Basílica Santuário na avenida Nazaré. "Lá em cima, trabalho só eu, Deus e os anjos. Embaixo, tenho uma equipe de quatro pessoas que ajudam a comandar o trânsito, porque não temos ajuda de órgãos como Semob e Guarda Municipal", lamenta. A plotagem dos Arcos é trocada pouco após a apresentação do cartaz oficial, no final do mês de maio.

Testemunho de milagre

Everaldo carrega consigo a experiência de um milagre atribuído à intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, que o salvou de morrer afogado durante um trabalho de mergulho. "Estava cortando cabos presos na hélice de um barco quando, de repente, a mangueira de oxigênio se soltou e eu fui arrastado pela correnteza", relembra. Em meio ao desespero e à falta de ar, Everaldo conta que viu um anjo que o pegou pelo braço e o guiou até a superfície, onde conseguiu se salvar.

"Quando dei por mim, estava do outro lado da ponte, com a mão na escada, sem forças para subir", diz ele, acreditando que foi a intervenção divina que o trouxe de volta.

Além do trabalho em Belém, Everaldo também possui conexão com outros Círios, como o de Nossa Senhora das Graças em Icoaraci: ele fabricou o carro-berlinda utilizado na procissão do local onde reside, e costuma doar materiais e tempo para restaurar outros elementos utilizados nas celebrações.

Everaldo Farias segura uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré em frente aos carros de promessa que restaura há anos (Wagner Santana / O Liberal)

Recentemente, Everaldo foi convidado para restaurar a berlinda e o carro de promessas em Cametá, ambos fabricados por ele mesmo em 2023. "A berlinda sofreu um pouco com o desgaste, então fui chamado para fazer as modificações necessárias", conta. E em 2015, participou da criação de uma berlinda enviada para a Catedral do Rio de Janeiro. "Ela é usada até hoje", afirma, orgulhoso.

Mesmo após tantos anos de serviço, Everaldo não pensa em se aposentar. "Enquanto Deus e Nossa Senhora me derem forças, eu continuo na missão", conclui.