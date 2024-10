Círio 2024: Veja as novidades do 'KDaBerlinda', aplicativo de localização das procissões

Já em clima de Círio, está disponível para atualização e download, a versão 2024 do “KDaBerlinda”, aplicativo de localização das procissões da festa religiosa. Este ano, o app traz algumas novidades, entre elas, a existência de um sensor de proximidade no mapa que conseguirá alertar os usuários quando a Berlinda estiver a 500 metros de distância. O aplicativo também oferece um histórico de horários de saída e chegada da Berlinda nas romarias anteriores, desde 2012.

Além destas novidades, a versão deste ano também tem uma nova área dedicada a informações sobre a Belém e seus principais pontos turísticos. Os usuários do "KDaBerlinda" podem utilizar molduras e fazer selfies personalizadas para registrar momentos durante a caminhada nas romarias do Círio 2024.

No app, que possui tradução para o inglês, está à disposição imagens dos cartazes das edições anteriores, agenda com locais das partidas e das chegadas, horários de procissões e romarias oficiais e disponibiliza uma galeria com fotos da maior festa religiosa paraense.

Como baixar?

O “KDaBerlinda” está disponível para download gratuito nas plataformas Android, iOS, e navegador web. O app iniciará oficialmente a sinalização da localização da imagem peregrina na próxima quarta-feira (9), como a primeira romaria da quadra nazarena, o “Translado dos Carros”.