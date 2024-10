Qual o percurso da Ciclo Romaria? Veja as ruas, horários e como ir

A Ciclo Romaria é uma das procissões mais emblemáticas do Círio de Nazaré, realizada em Belém do Pará. Este evento reúne milhares de ciclistas que homenageiam a padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré, pedalando pelas ruas da cidade. Criada em 2004 a pedido da Federação dos Ciclistas do Estado do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci, a Ciclo Romaria é a oitava romaria do calendário oficial do Círio. A expectativa é que cerca de 10 mil pessoas participem, entre ciclistas e devotos. A procissão tem um percurso de aproximadamente 14 km, com início e fim na Praça Santuário.

Data e horário:

A Ciclo Romaria ocorre anualmente, no sábado posterior à comemoração do Círio. Neste ano, o evento será realizado no dia 19 de outubro, começando por volta das 08h.

Percurso da Ciclo Romaria:

O percurso da Ciclo Romaria tem aproximadamente 14 km e se inicia na Praça Santuário, localizada na Avenida Nazaré, em Belém. Durante a romaria, os participantes passarão por diversas avenidas e travessas, incluindo:

Avenida José Bonifácio

Avenida José Malcher

Travessa 9 de Janeiro

Travessa Antônio Barreto

Doca

Domingos Marreiros

Avenida Alcindo Cacela

Travessa Dr. Moraes

Avenida Braz de Aguiar

Avenida Serzedelo Corrêa

Avenida Gentil Bittencourt

Avenida 3 de Maio

Avenida Conselheiro Furtado

Avenida Generalíssimo Deodoro

Caripunas

Quintino Bocaiúva

O trajeto retorna à Avenida Nazaré, finalizando novamente na Praça Santuário. A previsão é que a procissão dure cerca de duas horas, reunindo ciclistas e devotos em uma demonstração de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

Participação:

A estimativa de público é de 10 mil pessoas, entre ciclistas e devotos, acompanhando a passagem da romaria Para participar, basta comparecer com sua bicicleta decorada na Praça Santuário, no sábado (19), a partir das 8h da manhã.

Premiações:

As bicicletas que se destacarem na decoração e criatividade inspirada em Nossa Senhora de Nazaré são premiadas pela Diretoria da Festa de Nazaré, assim como o grupo de pedal mais animado.

Fé e Devoção:

A Ciclo Romaria é marcada por muitas demonstrações de fé e devoção à padroeira. Os fiéis enfeitam suas bicicletas com imagens e símbolos religiosos, pedalando com entusiasmo pelas ruas de Belém. Para muitos, o sacrifício de pedalar vale a pena em nome do amor, união e paz. A Ciclo Romaria é a oitava das 13 procissões do Círio de Nazaré, um dos maiores eventos católicos do mundo, que atrai milhões de devotos todos os anos para prestar homenagens à Virgem de Nazaré.

