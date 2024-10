Círio 2024: veja os momentos mais inusitados e diferentes deste ano

A grande procissão do Círio de Nazaré já chegou ao fim, mas como sempre, não faltaram momentos inusitados que chamaram a atenção dos fiéis. A maior manifestação religiosa do Brasil reuniu milhares de devotos nas ruas de Belém neste domingo (13). Confira a cobertura completa do Círio 2024 no OLiberal.com

Entre as cerca de 2 milhões de pessoas que caminharam da Catedral Metropolitana até a Praça Santuário a partir das 7h26, diversas cenas se destacaram. Confira os momentos mais peculiares e diferentes deste ano:

Promesseira bailarina

No meio da romaria, uma promesseira encantou a todos: Geovana Nogueira, de 19 anos, dançou no meio da procissão. A jovem bailarina, que há três anos cumpre uma promessa durante o Círio, pediu a Nossa Senhora de Nazaré para se recuperar de uma lesão no tornozelo e para conseguir entrar em uma Companhia de Balé Clássico em São Paulo. Sua dança atraiu olhares admirados dos devotos ao redor.

Bacia de açaí

Outro promesseiro peculiar foi seu Ronaldo Lobo, um aposentado que desfilou com uma bacia de açaí na cabeça durante todo o percurso. Há 17 anos, ele chegou a Belém em busca de emprego e prometeu que, se conseguisse, faria o trajeto do Círio com a bacia.

Doguinho romero

Uma imagem fofa e inusitada marcou a procissão: um cachorro parecia perdido, circulando entre os pés dos romeiros na esquina da Avenida Boulevard Castilhos França com a Presidente Vargas. Apesar de algumas pessoas tentarem afastá-lo, o cãozinho parecia determinado a acompanhar a multidão, como se também estivesse aguardando a passagem da berlinda.

Matando o calor

O calor intenso que caracteriza o Círio deste ano não passou despercebido. Uma cena diferente foi registrada: várias crianças foram vistas se divertindo em uma fonte, conhecida como Chafariz das Sereias, localizada no Complexo da Praça da República.

Hamilton Braga, de O Liberal, capturou a imagem de romeiros adultos se abrigando à sombra da escultura da fonte, enquanto a temperatura na capital paraense chegava a 33ºC.

Concurso no dia do Círio

Para completar a lista de inusitados, o dia do Círio também foi marcado pela aplicação de provas do concurso para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Alguns paraenses tiveram que escolher entre participar da grande procissão ou prestar a prova que poderia render um salário superior a R$ 20 mil. Os candidatos saíram cedo para evitar o tumulto nas ruas.

O edital do BNDES oferece 150 vagas imediatas para o cargo de Analista de nível superior, além de 750 oportunidades para cadastro de reserva.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)