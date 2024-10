Paraenses trocam o Círio por prova que pode render salário de R$ 20 mil; entenda

Neste domingo (13), a Fundação Cesgranrio aplica as provas do concurso para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em várias cidades do Brasil, incluindo Belém, onde a seleção acontece em meio à maior manifestação religiosa do país: o Círio de Nazaré. Enquanto milhares de fiéis se mobilizam para participar da tradicional romaria, mais de 91 mil candidatos enfrentam o desafio de garantir uma vaga no disputado concurso.

O edital do BNDES oferece 150 vagas imediatas para o cargo de Analista de nível superior, além de 750 oportunidades para formação de cadastro de reserva. Com uma remuneração inicial atraente de R$ 20.900,00, o concurso superou em mais de 40% a quantidade de concorrentes do último certame, realizado em 2012, que contou com 63 mil inscrições.

Para muitos paraenses, a coincidência de datas entre o concurso e o Círio de Nazaré gerou um conflito emocional. Mirelly Pires, jornalista e candidata, expressou sua tristeza por não poder participar da grande procissão este ano. "Todo ano eu vou no Círio, já é uma tradição desde que eu era muito pequena, mas não dá para perder a oportunidade desse salário", lamentou Mirelly.

Vanessa Brasil, jornalista, pesquisadora e devota de Nossa Senhora, compartilhou que é a primeira vez que, estando em Belém, não consegue acompanhar a procissão com seus pais. Apesar da tristeza pela ausência na procissão, ela considera a prova uma chance ímpar. "O BNDES não abria um concurso há muitos anos, essa é uma oportunidade única. Mesmo triste por perder a procissão, eu sei que Nossa Senhora de Nazaré estará me abençoando", disse.

BNDES

O BNDES registrou 90.792 candidatos inscritos no concurso público para preenchimento de cargos de nível superior. Este é o maior número de inscritos já registrado para um concurso na história do Banco, considerando apenas vagas que exigem formação específica.

A oferta inicial é de 150 vagas para o cargo de analista e outras 750 para formação de cadastro de reserva. O maior número de inscrições foi na ênfase Engenharia, com 15.157 pessoas. Em seguida, as ênfases mais procuradas foram: Direito (13.765), Administração (13.657), Ciência de Dados (8.321), Comunicação Social (8.095), Analista de Sistemas - Desenvolvimento (6.483), Economia (6.383), Ciências Contábeis (6.272), Arquitetura e Urbanismo (4.581), Analista de Sistemas - Suporte (3.468), Psicologia Organizacional (2.456), Analista de Sistemas - Cibersegurança (1.496) e Arquivologia Digital (658).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)