Provas do BNDES deverão ser mantidas em Belém mesmo com coincidência no calendário

Mais de 91 mil pessoas estão inscritas para o concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Belém será uma das cidades em que as provas serão realizadas. No entanto, uma coincidência no calendário pode afetar o deslocamento dos participantes que moram na capital paraense: os exames estão marcados para o dia 13 de outubro, mesma data em que milhões de fieis vão participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Nesse período tradicional para os moradores de Belém, diversas vias de acesso a locais importantes são fechadas, causando transtorno com engarrafamentos e aglomeração de pessoas. A obtenção do Cartão de Confirmação de Inscrição, documento em que cada participante poderá consultar onde fará as provas, está marcada para o dia 09 de outubro e, dependendo desse lugar, o deslocamento pode ser prejudicado. O Grupo Liberal solicitou informações ao BNDES para saber como será a logística, mas não recebeu retorno.

Karina Jaques, professora e especialista em concurso público, afirma que a realização do Círio em Belém não impede que haja uma prova nacional, como será a do Banco, inclusive, a cidade já viveu algo parecido anteriormente. “Inclusive, já tivemos um caso em que houve um concurso da Polícia Federal em um domingo de Círio. Então, não há impedimento nenhum de aplicação da prova e, por esse motivo, não haverá adiamento dos testes”, explica.

Antecedência

É fundamental que o candidato se programe para o dia da prova e cheque com antecedência o local para onde precisará ir. “Provavelmente, os locais de prova não serão no trajeto da procissão, mas o deslocamento deve ser afetado por conta do Círio. Dependendo de onde esse candidato more e para onde ele vá, é importante verificar antecipadamente o local, sair com bastante antecedência, se puder, desviar dos caminhos, porque tem evento do Círio na noite, são muitos eventos festivos”, completa Karina.

Candidato planeja sair cedo

Os candidatos são instruídos pelo edital do concurso a chegarem ao local de prova com 1h de antecedência e, apesar de não ter um planejamento ainda de como será no dia, Pedro Carvalho, de 23 anos, tem uma certeza: sair cedo para ter tempo de resolver imprevistos. “Eu acho que saindo mais cedo, se tiver algum imprevisto, ainda dá tempo de chegar na prova sem muitos problemas”, comenta.

Pedro está concluindo o curso de Direito na Universidade Federal do Pará (UFPA) e segue à risca um cronograma de estudos para se dar bem no concurso. “Como essa vai ser uma prova bem concorrida, eu estou seguindo um cronograma de uma escola de concurso online e estou seguindo cronogramas que eles programaram para realizar até a data da prova. Até lá, eu espero fechar o edital seguindo o que eles programaram”, conclui.

BNDES

O BNDES registrou 90.792 candidatos inscritos no concurso público para preenchimento de cargos de nível superior. Este é o maior número de inscritos já registrado para um concurso na história do Banco, considerando apenas vagas que exigem formação específica. A procura aumentou mais de 40% em relação ao último concurso, de 2012, que teve 63 mil concorrentes de nível universitário.

A oferta inicial é de 150 vagas para o cargo de analista e outras 750 para formação de cadastro de reserva. O maior número de inscrições foi na ênfase Engenharia, com 15.157 pessoas. Em seguida, as ênfases mais procuradas foram: Direito (13.765), Administração (13.657), Ciência de Dados (8.321), Comunicação Social (8.095), Analista de Sistemas - Desenvolvimento (6.483), Economia (6.383), Ciências Contábeis (6.272), Arquitetura e Urbanismo (4.581), Analista de Sistemas - Suporte (3.468), Psicologia Organizacional (2.456), Analista de Sistemas - Cibersegurança (1.496) e Arquivologia Digital (658).