Veja como foi a participação das autoridades no Círio de Nazaré em Belém

Autoridades e outras personalidades acompanharam a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante as procissões do Círio 2024. O palanque do governo e outros pontos de apoio foram marcados pela presença de políticos que estiveram em Belém para manifestar a sua fé.

O governador Helder Barbalho e o ministro das Cidades do governo federal, Jader Filho, participaram da maioria das procissões. Na manhã de sábado (12/10), eles acompanharam o presidente Lula a bordo do navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, para o Círio Fluvial. O trajeto tem em torno de 18,5 quilômetros e durou cerca de 2h28.

Na ocasião, o ministro das Cidades afirmou que o momento foi de “emoção gigante” e aproveitou para pedir bênçãos para o povo paraense.

“A gente diz o seguinte: aqui é o Natal dos paraenses. A gente pede só as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré para que proteja todos os paraenses, todos os brasileiros, enfim, a todos nós. Que ela cubra de bênçãos e que a nossa fé só se renove, só aumente. Feliz Círio a todos”, afirma.

Durante a noite, o palanque do governo recebeu os representantes do governo federal, como o presidente, a primeira-dama, o titular de Cidades acompanhado da esposa Laice Lazera Barbalho, o governador Helder Barbalho e sua esposa, e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. No entanto, Lula optou por acompanhar a Trasladação na Varanda de Nazaré, ao lado da Fafá de Belém.

VEJA MAIS

Durante a Trasladação, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), comentou sobre o aumento no número de fiéis que participaram do Círio de Nazaré em 2024. Ele enfatizou a importância desse evento religioso, destacando como é emocionante ver tantas pessoas nas ruas da cidade, unidas em gratidão a Nossa Senhora.

"É muito especial ver tantas pessoas reunidas para agradecer as graças alcançadas. A cada ano, mais fiéis se juntam a nós, demonstrando o quanto todos nós, paraenses e brasileiros, olhamos para nossa querida Mãe e agradecemos por tudo o que ela nos proporciona", afirmou o governador.

O candidato a prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), também destacou que a participação crescente de visitantes é uma oportunidade para que mais pessoas vivenciem a fé e as tradições paraenses.

“O Círio é a maior procissão católica do mundo e demonstra não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta, a força da nossa fé. Cada pessoa que conhece o Círio, de alguma forma, acaba retornando ou recomendando a experiência a outra. O sucesso deste evento deve-se ao acolhimento caloroso e à renovação da fé das pessoas a cada ano”, disse Normando.

Presidente Lula e deputados federais em Belém (reprodução / redes sociais / @mturismo)

Ministério do Turismo promove espaço para convidados

O Ministério do Turismo inaugurou a Casa do Turismo na sexta-feira (11/10) em Belém. O espaço foi aberto para receber autoridades de diferentes regiões do país, como deputados e senadores, mas também artistas e influenciadores durante o período do Círio de Nazaré.

O local funcionou durante todos os dias da festividade e também apresentou as estratégias do órgão para fortalecer o setor na região.O ministro Celso Sabino destacou a importância da presença do Governo Federal no Círio de Nazaré. “É uma grande oportunidade de promover os atrativos turísticos da capital paraense e de toda a região Norte do país, com foco na divulgação da cultura, da gastronomia e das tradições locais para um público mais amplo, dentro e fora do Brasil’, apontou.

O titular do Turismo fez um balanço sobre a criação da Casa do Turismo e a participação de alguns representantes de outros estados.

“A primeira edição neste Círio e tivemos a oportunidade de trazer influenciadores de todo o país, influenciadores regionais também aqui do Estado, e personalidades da política, do mundo das artes, que tiveram a oportunidade de viver, junto conosco, essa experiência, esse sentimento e replicar isso por todo o estado e também por todo o país. A nossa perspectiva é de que isso contribua ainda mais para colocar holofotes no estado do Pará, holofotes em Belém, atraindo assim mais turistas e com isso ajudando esse estado e essa cidade a se desenvolver ainda mais, com mais emprego e mais renda”. Estiveram presentes os deputados federais pela Bahia e líderes partidários Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA), além do chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.