Por mais um ano, governador Helder Barbalho acompanha o Círio no meio da multidão

Mantendo a tradição, o governador Helder Barbalho caminhou em meio a multidão na grande procissão deste domingo (13.10), repetindo o que fez em anos anteriores, durante o Círio de Nazaré. Ele estava acompanhado da primeira-dama Daniela Barbalho e, ao longo do percurso, cantou músicas marianas com outros devotos que acompanhavam a romaria.

"Todos os anos, quem me acompanha sabe que eu e Daniela, a gente faz questão, como paraense, como devoto de Maria, como devoto de Nossa Senhora de Nazaré, de acompanhar o Círio. Mas antes, uma parada aqui no Ver-o-peso, e agradeço muito ao Didi e a todos que fazem o nosso instituto Ver-o-peso", disse Helder, em um vídeo gravado no Solar da Beira, no início da procissão.

Helder Barbalho e Daniela chegaram cedo à Estação das Docas, onde receberam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De lá, Helder e a primeira-dama saíram caminhando até o Solar da Beira, onde se reuniram com outros políticos e trabalhadores do mercado - o presidente Lula seguiu para o Solar da Beira logo depois.

"Parada obrigatória aqui no Solar da Beira, no Veropa, para tomar um café reforçado com o meu amor @danibarbalho antes da caminhada do @ciriopara!!", escreveu Helder, em suas redes sociais.

Do Ver-o-peso, Helder e Daniela Barbalho iniciaram a caminhada rumo à Basília Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.