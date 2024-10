Helder Barbalho comenta sobre o crescimento do número de fiéis durante o Círio; veja

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), comentou sobre o aumento no número de fiéis que participaram do Círio de Nazaré em 2024. Ele enfatizou a importância desse evento religioso, destacando como é emocionante ver tantas pessoas nas ruas da cidade, unidas em gratidão a Nossa Senhora.

"É muito especial ver tantas pessoas reunidas para agradecer as graças alcançadas. A cada ano, mais fiéis se juntam a nós, demonstrando o quanto todos nós, paraenses e brasileiros, olhamos para nossa querida Mãe e agradecemos por tudo o que ela nos proporciona", afirmou o governador.

O candidato a prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), também comentou sobre o crescimento do Círio de Nazaré, destacando o aumento no número de pessoas que vêm à cidade para conhecer as procissões. Ele ressaltou que a celebração tem atraído cada vez mais fiéis do Brasil inteiro, refletindo a importância da devoção a Nossa Senhora de Nazaré e o impacto cultural que o evento exerce na região. Normando enfatizou que a participação crescente de visitantes é uma oportunidade para que mais pessoas vivenciem a fé e as tradições paraenses.

“O Círio é a maior procissão católica do mundo e demonstra não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta, a força da nossa fé. Cada pessoa que conhece o Círio, de alguma forma, acaba retornando ou recomendando a experiência a outra. O sucesso deste evento deve-se ao acolhimento caloroso e à renovação da fé das pessoas a cada ano”, disse Igor Normando.

Trasladação

As afirmações dos políticos foram feitas durante a Trasladação deste ano, que foi marcada por intensa emoção e orações ao longo do percurso de 3,7 quilômetros, que foi do Colégio Gentil até a Igreja da Sé.

Conhecida como a “Procissão das Luzes”, essa é a segunda maior romaria do Círio de Nazaré, atraindo mais de 1,5 milhão de pessoas, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A romaria teve início às 17h58, logo após a tradicional missa no Colégio Gentil Bittencourt. Durante mais de quatro horas, uma multidão acompanhou calorosamente a berlinda com a imagem peregrina até a Catedral Metropolitana de Belém, onde chegou por volta das 23h05.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)