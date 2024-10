Círio 2024: cãozinho se junta a devotos na esquina da Boulevard com a Presidente Vargas

Uma imagem inusitada chamou a atenção de romeiros no Círio de Nazaré, neste domingo, 13, em Belém, durante a principal procissão da festividade: um cachorro que parecia perdido, circulando pelo espaço apertado entre os pés dos romeiros.

A cena foi registrada na esquina da avenida Boulevard Castilhos França com a Presidente Vargas. As pessoas ao redor do animal não sabem dizer com quem ele estava ou como ele chegou lá. No entanto, apesar de algumas pessoas o enxotarem, ele permanece por lá, como se também aguardasse a passagem da berlinda.